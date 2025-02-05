Yatak Odasına 1 Tane Limon Koymak Bakın Ne İşe Yarıyor: Bilim İnsanları İlk Kez Açıkladı

Limon, sadece içeceklerde kullanılan bir narenciye değil, aynı zamanda sağlığımız için birçok fayda sunan mucizevi bir meyve. Özellikle uyku öncesi yatak odasında uyumadan önce başucunuza kabukları soyulmadan konulan bir limon, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı.



