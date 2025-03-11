Yatak Çürümesi Sendromu Nedir ve Ne Zaman Tehlikeli Hale Gelir? Yeni Trend Haline Geldi

Yatak çürümesi, tembellik veya hiçbir şey yapmamak için bir kaçış yöntemi olarak tanımlanabilir. Özellikle uzun süre yoğun çalışan, stresli bir yaşam süren kişiler için bu tarz bir dinlenme, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlama fırsatı sunuyor. Bu eğilim, özellikle Z kuşağı arasında büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Z kuşağı, iş, okul ve ailevi sorumluluklar gibi yüklerle başa çıkmaya çalışırken tükenmişlik sendromuna daha yatkın olduğu için, "yatak çürümesi" onlara önemli bir kaçış alanı sunuyor.

YATAKTA ÇÜRÜME TRENDİ

Amerikalı gazeteci Sheila Mamona, bu eğilimi, stresli zamanlarda güvenli bir alan yaratarak insanların rahatlamasına yardımcı olmasının önemli bir faktör olarak görüyor. Psikoterapist Vasilisa Levchenko, ise modern dünyada her şeyin faydalı olması gerektiği inancının insanların dinlenmeyi bile verimli bir şekilde yapmaları gerektiği düşüncesini doğurduğunu belirtiyor. Oysa dinlenmek, verimli olma zorunluluğu taşımamalıdır. Bu noktada "yatakta çürümek", hiçbir şey yapmaya zorlamadan, suçluluk duymadan dinlenmeyi ifade eder.