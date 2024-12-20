Yastık Kılıfları Meğer En Büyük Düşmanmış! O Hastalığı Hemen Tetikliyor

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Cilt Sorunları: Yastık kılıfındaki bakteriler ve birikintiler, cildin tahriş olmasına ve akne oluşumuna neden olabilir.

Alerjik Tepkiler: Toz akarlarının birikmesi, alerjisi olan kişiler için burun tıkanıklığı, göz sulanması gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir.

Saç Dökülmesi ve Matlaşma: Yastık kılıfında biriken kir ve yağlar, saçın sağlığını olumsuz etkileyerek kırılma, dökülme ve matlaşma gibi problemlere yol açabilir.

UYKU KALİTESİNİ DE ETKİLİYOR

Hijyenik olmayan yastık kılıfları, uyku sırasında rahatsızlık hissine neden olarak uyku kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar, temiz bir yastık kılıfının hem cilt ve saç sağlığı hem de kaliteli bir uyku için önemli bir unsur olduğunu vurguluyor.