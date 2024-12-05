Yastığın Altına Çörek Otu Koymak Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Hep Yapacaksınız

Ancak çörek otunun faydaları bunlarla sınırlı değil. Yüzyıllardır insanlar, çörek otunun uyku sorunlarına iyi geldiğine inanmış ve yastıklarının altına çörek otu koymuşlardır. Bu geleneğin temelinde yatan sebep ise çörek otunun aromatik yağlarıdır. Bu yağlar, solunduğunda rahatlamaya ve zihnin sakinleşmesine yardımcı olur. Böylece uykuya dalmak daha kolaylaşır ve uyku kalitesi artar.