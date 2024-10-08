Yaşlıların Asla Yememesi Gereken 3 Balık Türü Belli Oldu

Sağlıklı protein kaynakları denildiğinde, akla genellikle bitkisel proteinler, yumurta ve balık gelir. Ancak, her balık türü beklenildiği kadar faydalı olmayabilir. Bazı balıklar, arsenik, alüminyum ve civa gibi ağır metaller barındırma riski taşır. Bu nedenle, balık seçiminde dikkatli olmak ve hangi türlerin daha sağlıklı olduğunu bilmek önemlidir.