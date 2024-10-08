Yaşlıların Asla Yememesi Gereken 3 Balık Türü Belli Oldu
Her yaştan insanın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren balıkları seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Özellikle 50 yaş ve üzerindekilerin yememesi gereken 3 balık türü belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı protein kaynakları denildiğinde, akla genellikle bitkisel proteinler, yumurta ve balık gelir. Ancak, her balık türü beklenildiği kadar faydalı olmayabilir. Bazı balıklar, arsenik, alüminyum ve civa gibi ağır metaller barındırma riski taşır. Bu nedenle, balık seçiminde dikkatli olmak ve hangi türlerin daha sağlıklı olduğunu bilmek önemlidir.
50 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER SAKIN YEMEYİN
Genellikle sağlıklı balıklar arasında yer alan uskumru, orkinos ve somon, lezzet açısından da oldukça tercih edilmektedir. Ancak bu balıklar, yüksek yağ içeriği nedeniyle yaşlı bireylerde damar sertliği riskini artırabilir. Öte yandan Orkinos (ton) türü olan balık ise ağır metal içeriği barındırır.
ÖZELLİKLE YAŞLILARIN TÜKETMESİ GEREKEN BALIKLAR
Doktorlar, 50 yaş üstündeki bireylere ringa balığı tüketmelerini öneriyor. Ringa, vücut hücrelerini oksidasyondan koruyarak, doğal bir antioksidan olan selenyum açısından zengin bir besin. Ayrıca, sazan balığı da yaşlılar için faydalı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu iki balık türü için önerilen günlük tüketim miktarı ise 50-100 gram arasında.
Yüksek protein içeriğiyle dikkat çeken bu balıklar, metabolizmayı desteklerken, beyin ve omurilik işlevlerinin iyileşmesine de katkı sağlıyor. Dolayısıyla, yaş ilerledikçe sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek büyük önem taşıyor.