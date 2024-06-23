Yaşlı adamı tıraş eden iki berber arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Yaşlı adamı tıraş eden iki berber arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu. Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?
Fark bulmacaları kişinin görsel zekalarının güçlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda kişinin pratik düşünebilme yetisinin artmasına da katkı sağlamaktadır.
Son dönemlerde fark bulmacaları revaçta olurken fark bulmacalarına bir yenisi daha eklendi.
Yaşlı adamı tıraş eden iki berber arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.
Bakalım siz bu 3 farkı kaç saniyede görebileceksiniz?
Yaşlı adamı tıraş eden iki berber arasındaki 3 farkı şu şekilde sıralayabiliriz;
İlk fark şüphesiz şampuanlarda bulunuyorken ikinci fark ise berberin gömleğin düğmelerinde bulunuyor.
Üçüncü yani son fark ise yerdeki dökülmüş saçlarda bulunuyor. Tüm bu 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu.