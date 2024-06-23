Yaşlı adamı tıraş eden iki berber arasındaki 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Yaşlı adamı tıraş eden iki berber arasındaki 3 farkı şu şekilde sıralayabiliriz;

İlk fark şüphesiz şampuanlarda bulunuyorken ikinci fark ise berberin gömleğin düğmelerinde bulunuyor.

Üçüncü yani son fark ise yerdeki dökülmüş saçlarda bulunuyor. Tüm bu 3 farkı 10 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu.