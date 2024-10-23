Yaşlanmayı Geciktiren Yeni Yöntem Açıklandı: Cildiniz Artık Daha da Parlak Olacak

Bu araştırma, Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü tarafından yürütülen uluslararası Hücre Atlası Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Proje, insan vücudundaki tüm hücrelerin nasıl oluştuğunu ve işlev gördüğünü haritalamayı hedefliyor. Proje liderlerinden Prof. Muzlifah Haniffa, bu çalışmanın yalnızca hastalıkların tedavisine katkı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda daha uzun süre genç ve sağlıklı kalmanın yollarını da açabileceğini belirtti. Haniffa, “Eğer cilt üzerinde gerekli manipülasyonları yapabilirsek, yaşlanmayı önleyebilir ve kırışıklıkları azaltabiliriz” dedi.

CİLT GELİŞİM SÜRECİ VE GENETİK HARİTA

Araştırmacılar, cilt hücrelerinin erken gelişim aşamalarını inceleyerek, hangi genlerin cilt oluşumunu yönlendirdiğini tespit etti. Bu genlerin aktivasyon süreci, cilt hücrelerinin uzmanlaşmasını ve vücutta yer almasını sağlıyor. "Nature" dergisinde yayımlanan bu çalışma, insan cildi oluşturmanın genetik talimatlarını sunarak, tıbbi tedaviler ve doku yenilenmesi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Özellikle fetal cildin yara izi bırakmadan iyileşme yeteneği üzerinde duruluyor ve bu özellik yetişkin cildinde nasıl uygulanabilir hale getirilebilir sorusu araştırılıyor.

100 MİLYONDAN FAZLA HÜCRE İNCELENDİ

Sekiz yıldır devam eden Hücre Atlası Projesi kapsamında, vücudun farklı bölgelerinden 100 milyondan fazla hücre analiz edildi. Beyin ve akciğer için taslak atlaslar oluşturulurken, böbrek, karaciğer ve kalp gibi organlar üzerinde çalışmalar sürüyor. Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Sarah Teichmann, projenin bulgularının insan biyolojisine dair anlayışımızı kökten değiştireceğini vurguladı. Teichmann, “Bu proje, insan fizyolojisi ve anatomiye dair yepyeni bir perspektif sunarak ders kitaplarının yeniden yazılmasına yol açacak” diye konuştu.

YAŞLANMA KARŞITI TEDAVİLER İÇİN UMUT VERİCİ BİR GELECEK

Araştırmalar ilerledikçe, cilt başta olmak üzere farklı organların genetik yapıları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Bu bulgular, sadece yaşlanma sürecini yavaşlatma konusunda değil, aynı zamanda tıbbi tedavilerin gelişiminde de büyük umut vadediyor. Araştırmacılar, önümüzdeki süreçte insan gelişimine dair daha kapsamlı bir anlayışa ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi