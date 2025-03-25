Bilim insanları, yaşlanma sürecinin belirli dönemlerde hızlandığını ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Stanford Üniversitesi'nden genetik uzmanı Michael Snyder ve ekibi, insan vücudundaki biyolojik değişimleri ayrıntılı şekilde inceleyerek, o yaşların başlarında yaşlanma hızının belirgin şekilde arttığını tespit etti.Araştırma kapsamında 108 yetişkinin biyolojik örnekleri birkaç yıl boyunca düzenli aralıklarla incelendi. 135 binden fazla biyolojik faktörün analiz edildiği çalışmada, yaşlanmanın kademeli bir süreçten ziyade belirli yaş aralıklarında hızlanan keskin dönüşümler içerdiği belirlendi. Prof. Snyder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşlanma süreci sürekli ve dengeli ilerlemiyor. Belirli dönemlerde oldukça ani ve dramatik biyolojik değişimler yaşanıyor" ifadelerini kullandı.HIZLI YAŞLANMANIN EN YOĞUN OLDUĞU YAŞ ARALIKLARIAraştırmanın sonuçlarına göre, 44 ve 60 yaşlarında yaşlanma sürecinde belirgin biyolojik değişimler meydana geliyor. Özellikle 40’lı yaşların ortalarında lipid, kafein ve alkol metabolizması, kalp-damar sağlığı, deri ve kas fonksiyonlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. 60’lı yaşların başında ise karbonhidrat metabolizması, bağışıklık sistemi ve böbrek fonksiyonlarında ciddi dönüşümler gözlemleniyor.YAŞLANMAYI TETİKLEYEN EN BÜYÜK ETKENAraştırmada, kadınların bu yaş aralığında menopoz veya perimenopoz sürecine girmesi nedeniyle değişimlerin temel nedenlerinden birinin bu olabileceği değerlendirildi. Ancak aynı biyolojik dönüşümlerin erkeklerde de gözlemlenmesi, yaşlanmayı tetikleyen daha büyük etkenlerin olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları, bilim dünyasının saygın dergilerinden Nature Aging’de yayımlandı.