Yaşlanma Sürecini Yavaşlatan 2 Balık Belli Oldu: Kırmızı Ete Göre 3 Kat Daha Ucuza Satılıyorlar
Doktorlara göre vücudumuzun erken yaşlanmasını engellemek, doğru beslenme ve egzersizler ile mümkün. Vücudu genç tutan yiyeceklerin başında ise uskumru ve ringa balığı geliyor. Soğuk sularda yaşayan bu balıklar, vücuttaki kronik iltihapları engellerken, sağladıkları omega-3 yağ asitleri ile genç bir görünüme yardımcı oluyor.
Sürekli artan hayat pahalılığı, birçok insanın beslenme alışkanlıklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmesine neden oldu.
Türkiye'de insanlar, her geçen yıl bir öncekinden daha az miktarda et tüketmeye başlarken, uzmanlar bu durumun sağlıklı beslenmenin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti.
YAŞLANMAMAK İÇİN BU BALIKLARI TÜKETİN
Yaşlanmanın önemli bir bölümünün genetik faktörlerle ilişkili olduğunu belirten doktorlar, buna karşın sağlıklı beslenme halinde yaşlılık sürecinin yavaşlatılabileceğinde hemfikir. Ciltlerde meydana gelen kırışıklıklar için en etkili besin ise balık olarak öne çıkmakta.
Balığın şifa deposu olduğunu aktaran diyetisyenler, buna karşın tüm balıkların yaşlanma karşısında etkili olmayacağını söyledi. İşte genç bir görüntü veren ve yaşlılık etkilerini azaltan iki balık türü...