Yaşlanma Sürecini Yavaşlatan 2 Balık Belli Oldu: Kırmızı Ete Göre 3 Kat Daha Ucuza Satılıyorlar

Sürekli artan hayat pahalılığı, birçok insanın beslenme alışkanlıklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmesine neden oldu.



Türkiye'de insanlar, her geçen yıl bir öncekinden daha az miktarda et tüketmeye başlarken, uzmanlar bu durumun sağlıklı beslenmenin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti.



YAŞLANMAMAK İÇİN BU BALIKLARI TÜKETİN



Yaşlanmanın önemli bir bölümünün genetik faktörlerle ilişkili olduğunu belirten doktorlar, buna karşın sağlıklı beslenme halinde yaşlılık sürecinin yavaşlatılabileceğinde hemfikir. Ciltlerde meydana gelen kırışıklıklar için en etkili besin ise balık olarak öne çıkmakta.



Balığın şifa deposu olduğunu aktaran diyetisyenler, buna karşın tüm balıkların yaşlanma karşısında etkili olmayacağını söyledi. İşte genç bir görüntü veren ve yaşlılık etkilerini azaltan iki balık türü...