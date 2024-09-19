Yaşam Süresinin En Yüksek Olduğu İller Açıklandı: O Şehir Hayrete Düşürdü! Bakın Sırrı Neymiş

Kişi başına düşen 29 bin 426 metrekare orman alanıyla, Tunceli, Türkiye’nin havası en temiz dört ili arasında yer alıyor. Sarp dağların arasında kurulu bu kent, sahip olduğu bakir doğasıyla, eşsiz bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı’nın florasında kayıtlı olan 1518 bitki türünden 277’si endemik olup, 43’ü sadece Munzur Dağları ve çevresinde yetişiyor.

Tunceli’nin uzun yaşam sırrı, doğanın cömertçe sunduğu kaynaklardan yararlanmakta yatıyor. Kentin temiz su kaynakları ve zengin bitki örtüsü, arıcılık ve küçükbaş hayvancılık gibi geleneksel faaliyetleri destekliyor. Üreticiler, doğal ve organik süt ürünlerini taze olarak tüketiciye sunuyor. Tunceli'deki dut pekmezi, polen açısından zengin çiçek balı, tek dişli dağ sarımsağı ve tulum peyniri gibi ürünler hem ülke içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.