Yaşam Süresinin En Yüksek Olduğu İller Açıklandı: O Şehir Hayrete Düşürdü! Bakın Sırrı Neymiş
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘Hayat Tabloları’ verilerine göre, 2021-2023 yılları arasında doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il, 80,8 yıl ile Tunceli oldu.
Kaynak: DHA
Kişi başına düşen 29 bin 426 metrekare orman alanıyla, Tunceli, Türkiye’nin havası en temiz dört ili arasında yer alıyor. Sarp dağların arasında kurulu bu kent, sahip olduğu bakir doğasıyla, eşsiz bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı’nın florasında kayıtlı olan 1518 bitki türünden 277’si endemik olup, 43’ü sadece Munzur Dağları ve çevresinde yetişiyor.
Tunceli’nin uzun yaşam sırrı, doğanın cömertçe sunduğu kaynaklardan yararlanmakta yatıyor. Kentin temiz su kaynakları ve zengin bitki örtüsü, arıcılık ve küçükbaş hayvancılık gibi geleneksel faaliyetleri destekliyor. Üreticiler, doğal ve organik süt ürünlerini taze olarak tüketiciye sunuyor. Tunceli'deki dut pekmezi, polen açısından zengin çiçek balı, tek dişli dağ sarımsağı ve tulum peyniri gibi ürünler hem ülke içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.
İŞTE O İLLER
Doğal kaynakların korunması, temiz çevre ve organik tarım ürünleri, Tunceli’de uzun yaşamın anahtarı olarak kabul ediliyor. TÜİK verilerine göre, Tunceli'yi 79,7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip ediyor. Buna karşın, yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu, onu 76,2 yıl ile Gaziantep ve 76,8 yıl ile Adana izledi.
Tunceli’deki yaşlı nüfus, bu doğal yaşam biçiminin sağlıklarına ve uzun yaşamlarına büyük katkı sağladığını belirtiyor. Munzur’un temiz suları, doğal ürünlerle beslenme ve huzurlu yaşam ortamı, uzun ömürlü olmanın en büyük sırlarından biri olarak görülüyor.
"DAĞLARIMIZDA BİRÇOK ŞİFALI OT VAR"
Kentte yaşayan İbiş Tan (77), uzun yaşamın doğal beslenme kaynaklı olduğunu belirterek, “Dağlarımızda temiz hava var. Şehirde fabrika yok, içme sularımız tertemiz. Dağlarımızda birçok şifalı ot var. Biz tereyağı, çökelek, peynir, ışkın, mantar, şifalı otlar yiyoruz. Bir de kul hakkı yemiyoruz. Bundan dolayı da uzun yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
HER ŞEYİN DOĞALINI TÜKETİYORLAR
Organik ürün tüketip, uzun ve sağlıklı yaşadığını belirten Gülizar Uçar, “Buğdayımızı kendimiz ekip hasat edip, ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Kendimize ait olan havuçların, sütünden ayranımızı, yoğurdumuzu, çökeleğimizi yapıp onu tüketiyoruz. Burada fabrika yok, fabrikanın kötü dumanı yok. Havamız, suyumuz tertemiz çünkü ormanımız çok. Sağlığımızı biz bunlara borçluyuz. Paketli katkı maddesi bulunan ürünleri tüketmiyoruz, organik ürünleri tüketiyoruz. Böyle olunca da uzun yaşıyoruz” dedi.
Tunceli’nin havasının güzel ve temiz olduğunu vurgulayan Hıdır Coşkun (70) ise “Tunceli insanı genelde doğal besleniyor, hayvansal gıdalar tüketiyor. Havamız da çok güzel. Bundan dolayı da sağlıklı ve uzun yaşıyor” diye konuştu.
BAKIN SIRRI NEYMİŞ
İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Duran da kentteki insanların eğitim ile sağlık okuryazarlık oranının yüksek olduğunu ve bu durumdan kaynaklı vatandaşların uzun ömürlerin olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Bu sene Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye'nin ortalama yaşam süresi 77,3 olarak belirlendi. İlimiz de Türkiye'de birinci sırada 80,8 oranıyla. Bireysel faktörlerin yanında sosyoekonomik faktörler, eğitim, sağlık okuryazarlığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerin burada önemli bir rol oynadığını görmekteyiz.
Tunceli ilimizde eğitim seviyesi gerçekten çok yüksek, sağlık okuryazarlığı çok yüksek, fiziksel aktivite, eğitim seviyesine bağlı olarak burada çok yüksek. Aynı zamanda sağlık okuryazarlığı ve aile hekimliklerime düşen nüfus 2 bin 500’ün altında. Dolayısıyla hastaneye, aile hekimlerine, birinci basamaklara ulaşımın kolay olması ve yaşlı nüfusun burada çok fazla olması, evde sağlık hizmetlerini çok daha rahat ulaşılabiliyor olmasıyla beraber eğitim seviyesinin yaşam ömrünü uzattığını düşünmekteyiz.
Hakikaten bizim sağlık müdürlüğü olarak ilimizde sağlık hizmetini her anlamda en iyi bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Hastanelerimiz, birinci basamak sağlık kuruluşlarımız gibi bütün imkanlar mevcuttur. Vatandaşlarımız da sağlık hizmetini alma noktasında gerçekten bilinçliler. Çünkü eğitim seviyeleri ile sağlık okuryazarlıkları yüksek. Burada ayrıca doğal beslenme gerçekten ön planda. Burada tarım ve hayvancılık gerçekten çok yüksek bir oranda. Burada her şeyin aslında doğalını insanlar tercih ediyor. Biz de gerçekten burada bunları gözümüzle görüyoruz. Doğal beslenme kültürünü Tunceli halkı benimsemiş. Organik beslenme alışkanlığı, gerçekten uzun yaşamada önemli bir katkı sağlamaktadır.