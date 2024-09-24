Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi! Ağustos 2024 Sigara Fiyat Listesi
Son olarak Temmuz ve ağustos aylarındaki zam kararıyla birlikte fiyatları değişen sigaralarda yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini belirterek, güncel fiyatları paylaştı.
Türkiye'de halkın yüzde 30'una yakını düzenli sigara tüketirken, bu durum Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ikinci ülkesi haline getiriyor.
Sigara içen insan sayısının bu kadar fazla olması, iktidarın ekonomi politikalarında da belirleyici rol oynamakta. Fahiş vergiler ile katlanarak artan sigara fiyatları, yılın geri kalan bölümünde 4 kere zamlanmıştı.
10 LİRA ZAM GELDİ
Tüm tepkilere rağmen sigara fiyatlarına yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Temmuz ve ağustos ayında yapılan zamlarla birlikte güncellenen fiyat listesinin ardından vatandaşlar, yıl sonuna kadar yeni bir zam yapılmasını beklemiyordu. Ancak sigara üreticileri, artan enflasyon, yüksek maliyetler ve fahiş vergi oranlarını gerekçe göstererek yeni bir zam kararı aldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JTI marka sigara gruplarına ait bir ürüne daha zam yapıldığını duyurdu.
PEŞ PEŞE İKİ ZAM GELDİ
Erol Dündar, JTI grubuna ait Camel tütünlere 10 lira zam yapıldığını belirterek, güncel fiyatın 175 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı ürüne geçtiğimiz ay da 10 liralık zam yapılması kararlaştırılmıştı. Yapılan zammın yarından itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, sigaraların güncel fiyat listesi merak konusu oldu.
İşte 2024 yılı Eylül ayında güncel sigara fiyatları...
WINSTON Dark Blue & Deep Blue 68 TL
WINSTON Slender 69 TL
WINSTON 71 TL
WINSTON Slims 76 TL
WINSTON Xsence 78 TL
CAMEL Slender 65 TL
CAMEL Deep Blue 66 TL
CAMEL Black & White 67 TL
CAMEL Yellow & Brown 70 TL
LD Slims 65 TL
LD 65 TL
MONTE CARLO Slender 64 TL
MONTE CARLO 64 TL
CAMEL Yellow (100 gram) 175 TL
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI
PARLIAMENT Aqua Blue Slims 77 TL
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
PARLIAMENT Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE 73 TL
MARLBORO Red Long 75 TL
MARLBORO Red / Touch 74 TL
MARLBORO Touch Blue/Gray / White 74 TL
MARLBORO EDGE 71 TL
MURATTI 71 TL
MURATTI BLU 70 TL
LARK 70 TL
CHESTERFIELD 69 TL
L&M 69 TL
MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün 100 TL