Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi! Ağustos 2024 Sigara Fiyat Listesi

Türkiye'de halkın yüzde 30'una yakını düzenli sigara tüketirken, bu durum Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ikinci ülkesi haline getiriyor.

Sigara içen insan sayısının bu kadar fazla olması, iktidarın ekonomi politikalarında da belirleyici rol oynamakta. Fahiş vergiler ile katlanarak artan sigara fiyatları, yılın geri kalan bölümünde 4 kere zamlanmıştı.



10 LİRA ZAM GELDİ



Tüm tepkilere rağmen sigara fiyatlarına yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Temmuz ve ağustos ayında yapılan zamlarla birlikte güncellenen fiyat listesinin ardından vatandaşlar, yıl sonuna kadar yeni bir zam yapılmasını beklemiyordu. Ancak sigara üreticileri, artan enflasyon, yüksek maliyetler ve fahiş vergi oranlarını gerekçe göstererek yeni bir zam kararı aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JTI marka sigara gruplarına ait bir ürüne daha zam yapıldığını duyurdu.