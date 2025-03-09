Yaralı Baykuş İçin Ekipler Seferber Oldu

Van’ın Muradiye ilçesinde yaralı halde bulunan baykuş ekiplerce tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Yaralı Baykuş İçin Ekipler Seferber Oldu

Van’ın Muradiye ilçesinde bir vatandaş yaralı halde bulduğu baykuşu ekiplere haber verdi. Ekiplerce teslim alınan yaralı baykuş, tedavi altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaralı baykuşa veteriner hekimler tarafından ilk tedavisi yapıldı. Veteriner Hekim Şükran Ervan, baykuşun kanadında kırık olduğunu belirterek, "Biz ilk tedavimizi yaptık ve gerekli bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Doğa korumayı aradık geldiklerinde onlara teslim edeceğiz" dedi.

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak ise, "Bugün duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sonrasında yaralı bir baykuşu gidip teslim aldık. Gerekli tedavilerini yaptıktan sonra doğa koruma ekiplerine teslim ettik. Buradan tüm çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızdan rica ediyorum, etrafınızda gördüğünüz yaralı hayvanları bize bildirdikleri takdirde gerekli işlemleri yaptıktan sonra doğa korumaya teslim ediyoruz. Bu duyarlılığı gösteren vatandaşımıza teşekkür ederken örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!Gözden Kaçmasın

SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!Ekonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Van
Son Güncelleme:
Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor! Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!
Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor
Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu Seyir Halindeki Tır Alevlere Teslim Oldu
Pisti Şaşıran Go Kart Sürücüsü Trafiği Toza Dumana Kattı Pisti Şaşıran Go Kart Sürücüsü Trafiği Toza Dumana Kattı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor