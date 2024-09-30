Yaralı Atmacaya Yardım Eli

Osmaniye’de yaralı halde bulunan atmacaya vatandaşlar yardım elini uzattı.

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Yaralı Atmacaya Yardım Eli

Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi'nde Yusuf Okur, evinin bahçesinde yaralı bir atmaca buldu.

Atmacayı bir selenin içerisine koyarak su ve yiyecek veren Okur, hayvanı teslim etmek için Osmaniye Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yaralı atmaca, bölgeye gelen ekipler tarafından teslim alınarak, tedavi ve iyileştirme için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuşun sağlık durumu takip edilecek ve tedavisi sonrası doğal yaşam alanına salınacak.

Yaralı Atmacaya Yardım Eli - Resim : 1

Kaynak: İHA

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