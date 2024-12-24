Yapılan Bu Hata Limonu Anında Çürütüyor

LİMONLARI DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAMAK

Limonlar, doğru şekilde saklandığında dört ila altı hafta kadar taze kalabilir. İlk hafta oda sıcaklığında taze kalan limonlar, sonrasında küçülmeye başlar. Bu süreci uzatmak için limonlar, serin bir ortamda ve birbirinden uzak şekilde saklanmalıdır. Portakal ve diğer narenciye türleri için de aynı saklama koşulları geçerlidir. Federal Beslenme Merkezine göre, limonların en iyi saklandığı sıcaklık 10-12 santigrat derece arasındadır, bu da serin bir mahzen veya kilerde bulunabilir. Misket limonları ise 5-10 santigrat derece arasında en iyi şekilde korunur.