Yapılan Bu Hata Limonu Anında Çürütüyor
Limon, mutfaklarda lezzet artırıcı olarak sıkça kullanılan, aynı zamanda C vitamini açısından zengin olan bir narenciye meyvesidir. Ancak, limonların tazeliğini koruyabilmesi için doğru şekilde saklanması gerekir. Yanlış saklama yöntemleri, limonların daha çabuk çürüyerek bozulmasına yol açabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Limon alırken, kabuğunun kalitesine özen gösterilmelidir. Kabuğunda kahverengi lekeler, çatlaklar veya darbeler olmamalıdır. Ayrıca, limonun kokusunun güçlü olması da tazeliğinin bir göstergesidir. Yoğun bir aroma, limonun taze olduğuna işaret eder.
LİMONLARI DOĞRU ŞEKİLDE SAKLAMAK
Limonlar, doğru şekilde saklandığında dört ila altı hafta kadar taze kalabilir. İlk hafta oda sıcaklığında taze kalan limonlar, sonrasında küçülmeye başlar. Bu süreci uzatmak için limonlar, serin bir ortamda ve birbirinden uzak şekilde saklanmalıdır. Portakal ve diğer narenciye türleri için de aynı saklama koşulları geçerlidir. Federal Beslenme Merkezine göre, limonların en iyi saklandığı sıcaklık 10-12 santigrat derece arasındadır, bu da serin bir mahzen veya kilerde bulunabilir. Misket limonları ise 5-10 santigrat derece arasında en iyi şekilde korunur.
LİMONLARI BUZDOLABINDA SAKLAMAK
Limonların buzdolabında saklanıp saklanamayacağı konusunda farklı görüşler bulunsa da, doğru koşullarda buzdolabında saklanabilir. Bir seçenek, bir konserve kavanozunu mutfak kağıdıyla kaplayarak içine limon yerleştirip, kavanozun ağzını kapatıp buzdolabının üst rafına koymaktır. Bu yöntem, kesilmiş limonlar için de uygundur. Bir diğer yöntem ise, limonları yıkayıp kuruduktan sonra mutfak kağıdına sararak buzdolabında saklamaktır. Ayrıca, yıkanmış ve kurutulmuş limonları fermuarlı bir torbaya koyarak da buzdolabında saklamak mümkündür.
LİMON SAKLARKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA
Limonlar, diğer narenciye meyveleriyle uyumlu bir şekilde saklanabilir. Ancak, etilen gazı yayan meyvelerle birlikte depolanmamalıdır. Etilen gazı, limonların olgunlaşma sürecini hızlandırarak, küflenmesine neden olabilir. Elma, avokado, muz, armut, kivi, mango, kayısı, nektarin, şeftali ve erik gibi etilen gazı yayan meyvelerle limonların aynı ortamda saklanmaması gerektiği unutulmamalıdır. Bu hatalardan kaçınarak limonların taze kalması sağlanabilir.