Yapay Zekanın Yerini Alamayacağı Meslekler

Yapay zeka, birçok mesleği dönüştürebilir ve verimlilik sağlayabilir. Ancak insanın duygusal zekası, yaratıcı düşünme yeteneği, el becerisi ve etik anlayışı gibi özellikler, bazı mesleklerin her koşulda devam etmesini sağlayacaktır. Bu tür meslekler, teknolojinin ilerlemesiyle değerini kaybetmeyecek ve her zaman insan faktörüne ihtiyaç duyacaktır.