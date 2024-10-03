Yangında Kanatları Yanan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Fabrika yangınında kanatları yanan güvercini ekipler kurtardı

Yangında Kanatları Yanan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında kanatları yanan bir güvercini ekipler kurtardı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale için fabrikanın içerisine giren arama kurtarma ekipleri, kanatları zarar görmüş bir güvercini kurtardı. Güvercine su veren ve kanatlarına müdahale eden arama kurtarma ekipleri, sonrasında kuşu görevlilere teslim etti.

Kaynak: İHA

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