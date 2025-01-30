Yangın Tüpü Kaç TL Oldu? Yangın Tüpü Nasıl Kullanılır? Herkesin Bilmesi Gerekiyor!
Bolu’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından, yangın güvenlik sistemleri bir kez daha gündeme geldi. Milyonlarca kişi yangın tüpü fiyatlarını araştırıyor. Yangın tüpünün kaç TL olduğu ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Bu bilgileri herkesin bilmesi gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşlar, yangın tüpleri, yangın battaniyeleri ve duman dedektörleri gibi yangına karşı alınabilecek önlemleri araştırmaya başladı. Özellikle yangın tüpünün kaç TL olduğu merak konusu oldu. Bununla birlikte yangın tüpü nasıl kullanılır sorusu da araştırılıyor. Hayati önem taşıdığı için yangın tüpü kullanımını herkesin bilmesi gerekiyor. Peki, 2025 yılında yangın tüpü fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar…
YANGIN TÜPLERİNE YOĞUN TALEP
Yaşanan facianın ardından vatandaşlar, yangına karşı bireysel önlemlerini artırma yoluna gitti. Yangına ilk müdahaleyi sağlamak için en yaygın kullanılan ekipmanlardan biri olan yangın tüpleri, boyutlarına, markalarına ve söndürme sistemlerine göre farklı fiyat aralıklarında satışa sunuluyor.
Ancak, bazı satıcıların talebi fırsata çevirerek yangın tüpü ve diğer yangın güvenlik ekipmanlarının fiyatlarını artırdığı belirtiliyor. Bu durum, "Yangın tüpü kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi.
2025 GÜNCEL YANGIN TÜPÜ FİYATLARI
Mini yangın tüpü: Yangından bir gün önce 414 TL olan fiyat, olayın ardından 735 TL'ye yükseldi.
1 kilogramlık toz yangın söndürücü: 340 TL - 540 TL arasında değişiyor.
3 kilogramlık yangın tüpü: 550 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
6 kilogramlık yangın tüpü: 800 TL - 1.000 TL bandında bulunabiliyor.
Yangın güvenliği açısından, uzmanlar her evde ve işyerinde en az bir yangın tüpü bulundurulması gerektiğini vurguluyor.
YANGIN TÜPÜ NASIL KULLANILIR?
Yangın söndürme tüplerinin düzenli olarak bakımının yapılması ve kullanım talimatlarının öğrenilmesi büyük önem taşıyor. Peki yangın tüpü nasıl kullanılır?
Yangın anında hızlı ve doğru müdahale, olası zararları en aza indirmek için büyük önem taşır. Yangın söndürme tüplerini etkili bir şekilde kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmek gerekiyor:
-Yangın tüpü yangın alanına taşınarak, rüzgar arkaya alınır.
-Ateşe mümkün olduğunca yaklaşılır, ancak güvenli bir mesafe korunur.
-Tüpün tetik mekanizmasını kilitleyen pim çekilir veya karbondioksit tüpü kullanılıyorsa valf sola doğru çevrilir.
-Tetiğe sonuna kadar basılarak yangın söndürme maddesi püskürtülür.
-Çıkan toz veya gaz, doğrudan alevlerin üzerine yönlendirilerek uygulanır.
-Yangın, ön taraftan arkaya doğru kontrollü bir şekilde söndürülür.
-Yangının tamamen söndüğünden emin olunmadan bölge terk edilmemelidir.
-Tozlu yangın söndürme tüpleri, içindeki madde tamamen boşalana kadar kullanılmalıdır.