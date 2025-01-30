Yangın Tüpü Kaç TL Oldu? Yangın Tüpü Nasıl Kullanılır? Herkesin Bilmesi Gerekiyor!

YANGIN TÜPLERİNE YOĞUN TALEP

Yaşanan facianın ardından vatandaşlar, yangına karşı bireysel önlemlerini artırma yoluna gitti. Yangına ilk müdahaleyi sağlamak için en yaygın kullanılan ekipmanlardan biri olan yangın tüpleri, boyutlarına, markalarına ve söndürme sistemlerine göre farklı fiyat aralıklarında satışa sunuluyor.

Ancak, bazı satıcıların talebi fırsata çevirerek yangın tüpü ve diğer yangın güvenlik ekipmanlarının fiyatlarını artırdığı belirtiliyor. Bu durum, "Yangın tüpü kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi.