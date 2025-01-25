Yangın Merdivenleri Neden Zemine Kadar İnmez, Yukarıda Biter? Duyunca Hak Vereceksiniz

YANGIN MERDİVENLERİ NEDEN ZEMİNE KADAR İNMEZ?

Yangın merdivenlerinin temel amacı, acil durumlarda binadan güvenli bir şekilde tahliye olmak. Eğer merdivenler zemin seviyesinde olsaydı, kötü niyetli kişiler tarafından izinsiz giriş için kullanılabilirdi. Bu durum, hem binadaki kişilerin güvenliğini tehdit eder hem de hırsızlık gibi olaylara zemin hazırlayabilir.

Yangın gibi acil durumlarda, insanlar panik halinde hareket edebilirler. Merdivenlerin yerden yüksek olması, insanların dikkatini çekerek acil durum çıkışlarını doğru bir şekilde kullanmalarını sağlar.