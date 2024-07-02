Yalnızca gerçek dahiler görebiliyor: Tavşan ve civcivlerin arasındaki yavru kediyi 9 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Zeka testleri, kişinin görsel aynı zamanda pratik zekasının güçlenmesine yardımcı olan önemli beyin jimnastiklerinden bir tanesi olurken zeka testlerinin düzenli olarak çözülmesi beyin gelişimini desteklemektedir.

Tavşan ve civcivlerin arasına gizlenmiş yavru şirin mi şirin kediyi 9 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu biliniyor.

Bu gibi zeka testlerinde odaklanmanın yanı sıra göz yanılsamalarına yenil düşmemek son derece önemli oluyor.

Eğer hala yavru kediyi göremediyseniz işte cevap...