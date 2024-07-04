Yalnızca gerçek dahiler görebiliyor: Resimdeki kaplumbağayı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Resimde gizlenmiş haldeki kaplumbağayı görenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz gizlenmiş olan kaplumbağayı kaç saniyede görebileceksiniz?

Yalnızca gerçek dahiler görebiliyor: Resimdeki kaplumbağayı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu - Resim: 1

Zeka bulmacaları, görsel zekanın güçlenmesine beynin çok daha aktif ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Resimde yumaklar içerisindeki kediler arasında gizlenmiş olan kaplumbağayı 11 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı.

IQ ölçen bu görsel zeka testinde dikkatli ve aynı zamanda konsantre olmak bir hayli önemli.

Göz yanılsamaların fazlasıyla bulunduğu resimdeki kaplumbağayı fark etmek esasında kolay.

Eğer kaplumbağayı hala göremediyseniz işte mini mini haliyle gizlenmiş o kaplumbağa...

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