Yalnız keskin gözlü dehalar yılanı görebiliyor: Resimdeki yılanı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Göz yanılsamasının bir hayli zengin olduğu bu görselde yılanı görebilmek kabul edelim bir hayli zordu.

Ancak dikkat ve konsantrasyon ile kısa sürede görebilmek son derece mümkün.

Yılan ağacın dalında gizlenmiş durumdayken yılanın kafasından farklı görebilmeniz mümkün.

eğer yılanı 11 saniyede göremediyseniz üzülmeyin, biraz daha antrenman ile görsel zekanızın güçlenmesini sağlayabilirsiniz.