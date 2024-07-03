Yalnız keskin gözlü dehalar yılanı görebiliyor: Resimdeki yılanı 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Yalnızca keskin gözlü dehalar yılanı 11 saniyede görebiliyor. Resmin içerisine gizlenmiş yılanı 11 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz kaç saniyede görebileceksiniz?
Zeka bulamacaları kişinin görsel zekalarının güçlenmesine yardımcı olan aynı zamanda pratik düşünebilme yetilerini güçlendiren unsurlardan bir tanesidir.
Son dönemlerde zeka bulmacalarına olan ilgi bir hayli artış gösterirken, pek çok kişi işe, okula, eve giderken sosyal medyada gezinen bu zeka bulmacalarının peşinde.
Sonbaharda dökülen yaprakların altında eğlenen aile resminde gizlenen bir yılan bulunuyor. Bu yılanı 11 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu bilinirken yılanı yalnızca keskin gözlü olanlar görebiliyor.
Eğer yılanı hala göremediyseniz işte cevaplar...
Göz yanılsamasının bir hayli zengin olduğu bu görselde yılanı görebilmek kabul edelim bir hayli zordu.
Ancak dikkat ve konsantrasyon ile kısa sürede görebilmek son derece mümkün.
Yılan ağacın dalında gizlenmiş durumdayken yılanın kafasından farklı görebilmeniz mümkün.
eğer yılanı 11 saniyede göremediyseniz üzülmeyin, biraz daha antrenman ile görsel zekanızın güçlenmesini sağlayabilirsiniz.