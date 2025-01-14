Yalanı Eline Yüzüne Bulaştıran Burçlar Belli Oldu: Kötülük Nedir Bilmiyorlar

Bazı burçlar, sahip oldukları özellikle diğer burçlardan ayrılır. Bu özelliklerin arasında duygusallık, dürüstlük, veya kötülük gibi özellikler de bulunabilir. Ancak öyle burçlar var ki, kötülük nedir bilmiyorlar. İşte, yalan söylemeyi beceremeyen burçlar: