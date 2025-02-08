Yağmurlu Havada Çamaşırları Kurutma Hilesi Ortaya Çıktı: Bu Yöntemle Kıyafetler 1 Saatte Kuruyor

2. Isı Kaynaklarından Faydalanın

Isıtıcı, çamaşırların daha hızlı kurumasını sağlar. Ancak, çamaşırları ısıtıcıya çok yaklaştırmamaya dikkat edin, aksi takdirde kumaş zarar görebilir. Kalorifer peteklerinin üzerine serdiğiniz bir örtünün üzerine çamaşırları asarak kurutma işlemini hızlandırabilirsiniz. Ya da küçük parçalar için saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, yüksek ısıda tutmamaya özen gösterin.