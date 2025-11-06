Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! Meteoroloji Tarih Verdi: 30 İlde Sarı Kodlu Alarm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta ortasına girerken 30 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Trakya’dan Akdeniz’e kadar geniş bir bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere batı illerinde yağmur ve sis etkili olurken, Doğu Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLACAK

MGM’nin son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun batı kesimleri sağanak yağışın etkisine girecek. Marmara’nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

YAĞMUR ALACAK İLLER

Yağışların etkili olacağı iller arasında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya yer alıyor.

SİS VE PUS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Kuzey Ege kıyılarında yer yer sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesinin azalabileceği saatlerde sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSEK, DOĞU’DA EKSİ DERECELER

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Ancak Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde gece saatlerinde sıcaklıkların -2 ila -3 derecelere kadar düşmesi ve yüksek kesimlere kar yağması bekleniyor.

Kısacası bugün batı bölgelerde sağanak yağış ve sis etkili olurken, Doğu’da kış soğukları kendini hissettirecek. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları önerildi.

Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Kırklareli 13 derece.

İstanbul 19 derece.

Denizli 22 derece.

İzmir 23 derece.

Adana 32 derece.

Ankara 19 derece.

Samsun 18 derece.

Malatya 19 derece.

Diyarbakır 24 derece.

Gaziantep 25 derece.

