Yağları Yakıp, Kanı Temizliyorlar: Sağlığa En Faydalı 5 Tahıl Belli Oldu

Diyet ya da spor listelerinin vazgeçilmezi tahıllar, sağlıklı bir insan için en iyi beslenme seçeneklerinden biridir.



Bilim insanlarının milyonlarca besin üzerinde yaptığı araştırmalar, sağlığımız için en faydalı tahılların listelenmesine neden oldu. Özellikle yaşlı insanlar tarafından geçmişte bol bol tüketilen bu gıdalar, günümüzde popüler olan birçok üründen daha sağlıklı.



Sağlıklı bir insan için en iyi tahılların ne olduğu merak edilirken, özellikle yulaf lapaları ile birlikte tüketilen ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılayan tahıllar şu şekilde:



KARABUĞDAY



İçerdiği bol protein ve sağlıklı yağ oranları nedeniyle tüm tahıllar arasında en sağlıklısı olarak kabul edilen karabuğday, bilim insanlarının ifadesine göre adeta şifa saçıyor.



İnsan vücudu için son derece önemli mikro elementleri içeren bu gıda, protein, doymamış yağ, çinko, kalsiyum, magnezyum ve B,A,E vitaminlerine sahip. 100 gram tahıl başına 132 kalori barındıran karabuğdaylar, pişirme aşamasında üç kez değişikliğe uğrar. Kalbi ve vücudu güçlendirmeye yarayan karabuğdaylar, kötü kolesterolün vücuttan atılmasını hızlandırıyor.