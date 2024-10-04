Yağ Çekmeyen Patates Kızartması Yapmak Meğer Bu Kadar Basitmiş! Hem de Çıtır Çıtır Oluyor

ÇITIR PATATES İÇİN İPUÇLARI

Patatesleri doğradıktan sonra bir kalıba koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. İsterseniz birkaç damla sirke de ekleyin. Bu karışımda sadece 15 dakika bekletin.

Patatesleri kızartmadan önce, tavaya koyacağınız yağın iyice kızdığından emin olun.

Suda beklettiğiniz patatesleri bir kağıt havlu ile iyice kurulayın. Sonrasında bu patatesleri kızgın yağın içine atın ve altın sarısı rengi alana kadar kızartın.

FAZLA YAĞI ÇEKMEK İÇİN PRATİK BİR YÖNTEM

Patatesleriniz hâlâ fazla yağlı görünüyorsa, kızaran patatesleri tavadan alırken bir tabak üzerine kağıt havlu serin. Patatesleri burada bir süre bekletin, bu sayede fazla yağını çekecektir.