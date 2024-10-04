Yağ Çekmeyen Patates Kızartması Yapmak Meğer Bu Kadar Basitmiş! Hem de Çıtır Çıtır Oluyor
Patates kızartmasını hem çıtır çıtır hem de sağlıklı bir şekilde hazırlamak istiyorsanız bu pratik yöntemi deneyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde patatesler yağ çekmeden, daha hafif ve lezzetli bir şekilde kızarıyor. İşte çıtır çıtır yağ çekmeyen patates kızartması tarifi…
Kaynak: Haber Merkezi
Evde lezzetli ve çıtır çıtır patates kızartması yapmak isteyenler için harika bir yöntemle geldik! Çocukların en sevdiği atıştırmalıklardan biri olan patates kızartması, genellikle yağ çekme sorunuyla karşılaşır. Ancak bu basit tarifle, dışarıdan alınmış gibi lezzetli patatesler yapmanız mümkün.
Yağ Çekmeyen Çıtır Patates Tarifi:
Malzemeler
Patates
Soda
Tuz
Sirkeli su (isteğe bağlı)
Hazırlık
Öncelikle bir kasede soda ve tuzu karıştırın.
Patatesleri parmak dilimlerine kesin ve bu karışıma ekleyin.
Patatesleri en az 30 dakika bu karışımda bekletin.
Beklemenin ardından patatesleri kızartma işlemine geçin.
ÇITIR PATATES İÇİN İPUÇLARI
Patatesleri doğradıktan sonra bir kalıba koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. İsterseniz birkaç damla sirke de ekleyin. Bu karışımda sadece 15 dakika bekletin.
Patatesleri kızartmadan önce, tavaya koyacağınız yağın iyice kızdığından emin olun.
Suda beklettiğiniz patatesleri bir kağıt havlu ile iyice kurulayın. Sonrasında bu patatesleri kızgın yağın içine atın ve altın sarısı rengi alana kadar kızartın.
FAZLA YAĞI ÇEKMEK İÇİN PRATİK BİR YÖNTEM
Patatesleriniz hâlâ fazla yağlı görünüyorsa, kızaran patatesleri tavadan alırken bir tabak üzerine kağıt havlu serin. Patatesleri burada bir süre bekletin, bu sayede fazla yağını çekecektir.