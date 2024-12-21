Yağ Bağlamış Aspiratöre 1 Şişe Dökün Farkı Görün: Kaymak Gibi Olacak, Tüm Kiri Kendiliğinden Akacak
Yemek pişirirken çıkan buhar ve yağ partikülleri, zamanla aspiratör filtrelerine ve yüzeylerine yapışır. Temizlemesi işkenceye dönen aspiratörler, artık bu yöntemle kaymak gibi tertemiz olacak. 1 şişe dökünce tüm yağı, kiri kendiliğinden akıp gidecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfaklarımızın vazgeçilmez yardımcıları olan aspiratörler, zamanla yağ ve kir birikintileriyle kaplanarak performanslarını kaybedebilir. Bu durum hem mutfak havasının kalitesini düşürür hem de aspiratörün ömrünü kısaltabilir. İşte bu sorunu çözmek için en doğal ve en etkili bir yöntem ortaya çıktı.
Soda, mutfaklardaki birçok temizlik işinde olduğu gibi aspiratör temizliğinde de oldukça başarılı sonuçlar verir. İçeriğindeki doğal bileşenler sayesinde yağları çözündürür ve yüzeyleri parlatır.
SODA İLE ASPİRATÖR NASIL TEMİZLENİR?
Temizliğe başlamadan önce aspiratörün elektrik bağlantısını kesin ve aspiratörün filtrelerini dikkatlice çıkarın. Bir kapta sıcak su ve bol miktarda soda karıştırın. Filtreleri soda karışımına batırın ve en az 15 dakika bekletin. Ardından filtreleri fırçalayarak inatçı kirleri temizleyin. Daha sonra filtreleri bol su ile durulayın. Aynı şekilde aspiratörün iç ve dış yüzeylerini soda karışımıyla silin ve kurumaya bırakın.