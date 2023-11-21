Yağ aldırmak isteyen ünlü sosyal medya fenomeni canından oldu

Fazla kilolarından kilolarından kurtulmak için yağ aldırma operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Luana Andrade'in kalbi durdu.

Yağ aldırmak isteyen ünlü sosyal medya fenomeni canından oldu

Fazla kilolarından kilolarından kurtulmak için yağ aldırma operasyonu geçiren sosyal medya fenomeninin ameliyat sırasında kalbi durdu. Luana Andrade, kilo vermek isterken canından oldu.

Brezilyalı fenomen Luana Andrade, dizlerindeki yağları aldırmak için geçirdiği ameliyat sonucu 29 yaşında hayatını kaybetti.

Erkek arkadaşı Joao Hadad ile 2022 yılında katıldığı 'Power Couple Brasil 6' ile tanınan Luana Andrade, 7 Kasım 2023 tarihinde dizlerindeki yağları aldırmak için ameliyat oldu.

AMELİYAT SIRASINDA KALBİ DURDU

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Luana Andrade'nin operasyon sırasında kalbi durdu.

Sağlık personeli tarafından hayata döndürülen Luana Andrade'nin ameliyatının yarıda kesildiği ve yapılan testlerin ardından kan pıhtılarının damarları veya arterleri tıkamasıyla ortaya çıkan 'masif tromboz' olduğunun ortaya çıkarıldığı belirtildi.

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