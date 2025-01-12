Yabancı Antropolog Türkiye’yi Karış Karış Raporladıı: Türklerle Kediler Arasındaki Bağın Sırrını Yazdı
Harvard Üniversitesi mezunu hekim ve tıbbi antropolog Gideon Lasco, Türkiye’de kedilerle toplum arasındaki benzersiz ilişkiyi inceleyerek, bu kültürel bağın tarihsel ve dini kökenlerini ele alan bir yazı kaleme aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Lasco, ZME Science için yazdığı makalede, kedilerin Osmanlı döneminden günümüze uzanan hikâyesini, İslamiyet’teki yerini ve onların insanlarla kurduğu derin bağları detaylandırdı.
TÜRKİYE VE KEDİLER ARASINDAKİ EŞSİZ BAĞ
Türkiye’nin dört bir yanında sokak kedilerinin özgürce dolaştığını ve halkın bu hayvanları sahiplenerek onlara sıcak bir yuva sunduğunu ifade eden Lasco, “Kediler yalnızca sokaklarda değil, restoranlarda, otellerde ve hatta camilerde bile misafir ediliyor” dedi.
Lasco, İstanbul’da bir imamın, camide kedilere kapılarını açarak onlara hoşgörülü bir alan sunduğunu da belirtti. Antropolog, bu yaklaşımın, kedilerin Türkiye’deki gündelik yaşamın doğal bir parçası olduğunu gösterdiğini vurguladı.
İSLAMİYET VE KEDİLERE DUYULAN SEVGİ
İslamiyet’in kedilere duyulan sevginin temelini oluşturduğunu belirten Lasco, Hz. Muhammed’in kedilere olan sevgisi ve onlarla ilgili anlatıların bu kültürel bağda önemli bir yere sahip olduğunu yazısında dile getirdi.
OSMANLI DÖNEMİNDE KEDİLERİN YERİ
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kedilerin, kemirgenlerle mücadelede önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Lasco, tarihçi Ekrem Buğra Ekinci’nin araştırmalarına dayanarak, o dönemde kedi hastaneleri ve bahçelerinin bulunduğunu belirtti.
Osmanlı İstanbul’unun yazılı kaynaklarında, halkın sokak kedilerini beslediği ve onları koruma altına aldığı bilgilerine yer verildiğini de ekledi.
DEPREMLER VE KEDİLERİN KURTULUŞ HİKÂYELERİ
Lasco, 2023 yılında Kahramanmaraş ve Hatay’da yaşanan depremler sırasında enkaz altındaki kedileri kurtarmak için Türk halkının gösterdiği çabalara da dikkat çekti. Kedilerin, kurtarıcılarına duyduğu sessiz minnettarlığın ve yanlarından ayrılmamalarının, insanlarla hayvanlar arasındaki bağın gücünü gözler önüne serdiğini söyledi.
KEDİLERİN TARİHTEKİ ROLÜ
Lasco, tarih boyunca farklı toplumların kedilere bakış açılarının değişiklik gösterdiğini vurguladı. Orta Çağ Avrupa’sında kedilerin şeytanla ilişkilendirilerek katledilmesinin, Kara Veba gibi büyük salgınların yayılmasına neden olabileceğini ifade etti.
Ancak Türkiye’de kedilerin bağımsızlıklarına duyulan saygının, onları toplumun önemli bir parçası haline getirdiğini belirtti.
LASCO’NUN TÜRKİYE’DEN AYRILIRKEN BIRAKTIĞI İZLENİMLER
“Bu yazıyı Doğubayazıt’ta, iki kedinin çevremde dolaştığı bir kafede yazdım” diyerek Türkiye’deki gözlemlerine kişisel bir not ekleyen Lasco, yaşadığı deneyimlerin ve karşılaştığı kedilerin hafızasında derin bir iz bıraktığını ifade etti. Türkiye’deki kedilerin özgürlükleri ve toplumla kurdukları benzersiz bağ, Lasco’nun gözünden bir kez daha evrensel bir öyküye dönüştü.