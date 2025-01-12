Yabancı Antropolog Türkiye’yi Karış Karış Raporladıı: Türklerle Kediler Arasındaki Bağın Sırrını Yazdı

Lasco, ZME Science için yazdığı makalede, kedilerin Osmanlı döneminden günümüze uzanan hikâyesini, İslamiyet’teki yerini ve onların insanlarla kurduğu derin bağları detaylandırdı.

TÜRKİYE VE KEDİLER ARASINDAKİ EŞSİZ BAĞ

Türkiye’nin dört bir yanında sokak kedilerinin özgürce dolaştığını ve halkın bu hayvanları sahiplenerek onlara sıcak bir yuva sunduğunu ifade eden Lasco, “Kediler yalnızca sokaklarda değil, restoranlarda, otellerde ve hatta camilerde bile misafir ediliyor” dedi.

Lasco, İstanbul’da bir imamın, camide kedilere kapılarını açarak onlara hoşgörülü bir alan sunduğunu da belirtti. Antropolog, bu yaklaşımın, kedilerin Türkiye’deki gündelik yaşamın doğal bir parçası olduğunu gösterdiğini vurguladı.