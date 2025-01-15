Yaban Mersininde Hepatit A Tespit Edildi! Tüm Marketlerden Toplatılıyor
Hollanda’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Albert Heijn, dondurulmuş yaban mersinlerinde Hepatit A virüsü tespit edilmesinin ardından ürünleri raflardan kaldırma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Polonya’dan ithal edilen meyvelerin yüzlerce kişiyi enfekte etmiş olabileceği belirtilirken, uzmanlar özellikle risk gruplarına yönelik ciddi uyarılarda bulundu.
VİRÜS YÜZÜNDEN 12 KİŞİ HASTALANDI
Dondurulmuş yaban mersinlerinin neden olduğu Hepatit A vakalarında, ülkede 12 kişinin ciddi şekilde hastalandığı ve bu kişilerden ikisinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için virüsün hayati tehlike oluşturabileceği vurgulandı. Hollanda genelinde marketlerden ürünlerin toplatılması süreci hızla devam ederken, halkın dondurulmuş meyve tüketiminde dikkatli olması istendi.
HEPATİT A NEDİR VE NASIL BULAŞIR?
Hepatit A, aynı adı taşıyan virüsün neden olduğu bir karaciğer enfeksiyonudur. Genellikle enfekte olmuş gıda ve içme suyu yoluyla ya da hijyen kurallarına uyulmadığında bulaşır. Virüsün, insan vücuduna girdikten sonra kan dolaşımına karışarak karaciğeri enfekte ettiği ve ilerleyen süreçte sarılığa yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle hijyen konusunda daha dikkatli olunmasını ve gıda tüketiminde güvenilir ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.
Albert Heijn yetkilileri, virüs tespit edilen yaban mersinlerinin Polonya’dan ithal edildiğini ve dondurulmuş paketler halinde satıldığını açıklarken, müşterilere satın aldıkları ürünleri iade etmeleri çağrısında bulundu.