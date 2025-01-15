Yaban Mersininde Hepatit A Tespit Edildi! Tüm Marketlerden Toplatılıyor

HEPATİT A NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Hepatit A, aynı adı taşıyan virüsün neden olduğu bir karaciğer enfeksiyonudur. Genellikle enfekte olmuş gıda ve içme suyu yoluyla ya da hijyen kurallarına uyulmadığında bulaşır. Virüsün, insan vücuduna girdikten sonra kan dolaşımına karışarak karaciğeri enfekte ettiği ve ilerleyen süreçte sarılığa yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle hijyen konusunda daha dikkatli olunmasını ve gıda tüketiminde güvenilir ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.