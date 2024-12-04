Xiaomi ‘Çünkü Neden Olmasın’ Dedi: Resmen Satışa Çıkardı

Mijia markası altında tanıtılan Mijia Mini Çamaşır Makinesi, kompakt yapısı ve gelişmiş özellikler sunuyor. Küçük yükler için tasarlanan olan bu makine, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

MİJİA MİNİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni model, XHQG10MJ402 koduyla piyasaya sürüldü ve özellikle küçük alanlara uygun tasarımıyla öne çıkıyor. 1 kg yıkama kapasitesi ve 0.5 kg kurutma kapasitesi ile az miktarda çamaşır yıkamak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor. 800 devir/dakika sıkma hızı, çamaşırların etkin bir şekilde nemden arındırılmasını sağlıyor.

Makinenin boyutları şu şekilde:

Genişlik: 328 mm

Derinlik: 452 mm

Yükseklik: 461 mm

Toplamda 2 kg net ağırlığı ve 25 kg brüt ağırlığı sayesinde taşıması ve yerleştirmesi oldukça kolay. Ayrıca, 750W güç tüketimi ile enerji verimliliği de sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi