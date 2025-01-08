X, Y, Z Kuşağı Bitti: 1 Ocak'tan Sonra Doğanlar Artık Böyle Adlandırılacak

DİJİTAL DÜNYADA DOĞAN ÇOCUKLAR

Gen Beta neslinin en belirgin özelliklerinden biri, yapay zeka ile iç içe büyümeleri olacak. Yapay zeka, bu nesil için bir araçtan öte, yaşamın bir parçası haline gelecek. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle büyüyen Gen Beta nesli, dijital dünyada doğmuş ve yetişen ilk nesil olacak.

Bu nesil, çevre sorunlarına karşı duyarlı olacak ve sürdürülebilir bir gelecek için çaba gösterecek. Eşitlik, adalet ve çeşitlilik konularında daha bilinçli olacaklar ve sosyal normları yeniden şekillendirmede önemli bir rol oynayacaklar.