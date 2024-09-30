WhatsApp'ta Artık O Mesajlar Otomatik Engellenecek

Şu an yalnızca beta kullanıcıları tarafından test edilebilen bu özellik, önümüzdeki haftalarda genel kullanıma sunulması planlanıyor. Kullanıcılar, yeni özelliği etkinleştirmek için ayarlar menüsünde gizlilik sekmesine giderek "bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelle" seçeneğini aktif hale getirebilecek.

Bu yenilik, WhatsApp’ın kullanıcı güvenliğini artırma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.