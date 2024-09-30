WhatsApp'ta Artık O Mesajlar Otomatik Engellenecek
Milyonlarca kullanıcısı bulunan ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan çok konuşulacak yeni özellik geliyor. WhatsApp artık o mesajları otomatik olarak engelleyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp, kullanıcılarını dolandırıcılardan korumak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Uygulamanın Android beta sürümüne eklenen bu güncelleme, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajların engellenmesini sağlıyor.
Şu an yalnızca beta kullanıcıları tarafından test edilebilen bu özellik, önümüzdeki haftalarda genel kullanıma sunulması planlanıyor. Kullanıcılar, yeni özelliği etkinleştirmek için ayarlar menüsünde gizlilik sekmesine giderek "bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelle" seçeneğini aktif hale getirebilecek.
Bu yenilik, WhatsApp’ın kullanıcı güvenliğini artırma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.