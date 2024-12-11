WhatsApp’ın Yeni Güncellemesi Dünyayı Ayağa Kaldırdı: Kullanıcılar Resmen Topa Tuttu!
Meta, bu yıl WhatsApp’ta birçok yeniliğe imza attı. Platformun yaptığı son güncelleme ise dünya genelindeki kullanıcılarından büyük tepki aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp, yıl sonuna yaklaşırken getirdiği son güncelleme beklendiği gibi karşılanmadı ve dünya genelinde büyük eleştirilere neden oldu. Ünlü platformun hem Android hem de iPhone kullanıcıları için sunduğu bu yeni güncellemede, mesaj yazıldığı sırada sohbet ekranında görünen "yazıyor" ibaresi kaldırıldı. Bunun yerine, ekranın alt kısmında üç noktalı bir baloncuk animasyonu devreye girdi. Daha önce isimlerin altında yer alan yazma durumu, bu değişiklikle sohbetin daha görünür bir alanına taşınmış oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Güncellemeyi deneyen kullanıcılar, özellikle X platformunda memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar, WhatsApp’ın iMessage’a benzeyen bu yeni özelliğinden rahatsız olduklarını ifade ederek, eski "yazıyor" özelliğinin geri getirilmesini talep etti. Kullanıcılar, "WhatsApp artık iMessage gibi görünüyor ve bu durumdan nefret ediyorum!" derken, birçoğu ise, "Yeni animasyon gereksiz ve kullanışsız, eski özellik daha iyiydi" yorumunu yaptı.
WHATSAPP 2024’TE GÜNCELLEMEYE DOYDU
Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp, 2024 yılı boyunca birçok yenilikle gündeme geldi. Gruplar, Durumlar, Sohbet Temaları gibi alanlarda yapılan değişiklikler kullanıcılar tarafından genel olarak olumlu karşılansa da, son güncelleme olumsuz tepkilere yol açtı.
Bu tepkilere rağmen, Meta’nın yeni özelliklerle kullanıcı alışkanlıklarını değiştirme hedefi devam ediyor. Ancak, kullanıcı memnuniyetini sağlamak için gelen geri bildirimlere nasıl yanıt vereceği merak konusu.
TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN TEPKİSİ NE OLDU?
Dünya genelinde sosyal medyada güncelleme üzerine yoğun bir tartışma yaşanırken, Türkiye’deki kullanıcılar konu hakkında sınırlı yorum yaptı.