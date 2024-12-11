WhatsApp’ın Yeni Güncellemesi Dünyayı Ayağa Kaldırdı: Kullanıcılar Resmen Topa Tuttu!

WHATSAPP 2024’TE GÜNCELLEMEYE DOYDU

Meta’nın mesajlaşma platformu WhatsApp, 2024 yılı boyunca birçok yenilikle gündeme geldi. Gruplar, Durumlar, Sohbet Temaları gibi alanlarda yapılan değişiklikler kullanıcılar tarafından genel olarak olumlu karşılansa da, son güncelleme olumsuz tepkilere yol açtı.

Bu tepkilere rağmen, Meta’nın yeni özelliklerle kullanıcı alışkanlıklarını değiştirme hedefi devam ediyor. Ancak, kullanıcı memnuniyetini sağlamak için gelen geri bildirimlere nasıl yanıt vereceği merak konusu.