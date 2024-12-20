WhatsApp’a Yasak Geldi: Bu Cihazlarda Artık Açılmayacak

İskoçya'nın bu kararı, diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir. Önümüzdeki dönemde daha birçok ülkenin, benzer güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp gibi uygulamalara kısıtlamalar getirebileceği öngörülüyor. Bu durum, hem bireylerin iletişim özgürlüğünü hem de devletlerin bilgi güvenliği ihtiyacını dengelemek adına yeni tartışmalara yol açabilir.