WhatsApp’a Yasak Geldi: Bu Cihazlarda Artık Açılmayacak
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yasak geldi. İskoçya hükümeti, güvenlik ve şeffaflık gerekçesiyle resmi kurumlardaki cihazlarda WhatsApp kullanımını yasakladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde birçok ülkede gündeme gelen sosyal medya platformlarına getirilen yasaklar, bu kez mesajlaşma uygulamalarının en popüleri WhatsApp'ı hedef aldı. İskoçya hükümeti, güvenlik ve şeffaflık gerekçesiyle resmi kurumlarda WhatsApp kullanımını yasakladı.
WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme kullanan uygulamalar, kullanıcıların mesajlarını gözetlemeye karşı koruması açısından oldukça cazip. Ancak bu durum aynı zamanda, mesajların içeriğine yetkililerin erişmesini de zorlaştırıyor. İskoçya hükümeti, bu durumun bilgi güvenliği ve şeffaflık ilkelerine aykırı olduğunu savunuyor.
ŞİFRELENMİŞ MESAJLARIN ELE GEÇİRİLME RİSKİ
Kişisel veya resmi cihazların kaybolması veya çalınması durumunda, cihazda saklanan şifrelenmiş mesajların ele geçirilmesi riski bulunuyor. WhatsApp gibi uygulamalarda mesajların kolayca silinebilmesi, resmi iletişimlerin kayıt altına alınmasını zorlaştırıyor. Bu durum, hükümetlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebiliyor.
İskoçya'nın bu kararı, diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edebilir. Önümüzdeki dönemde daha birçok ülkenin, benzer güvenlik endişeleri nedeniyle WhatsApp gibi uygulamalara kısıtlamalar getirebileceği öngörülüyor. Bu durum, hem bireylerin iletişim özgürlüğünü hem de devletlerin bilgi güvenliği ihtiyacını dengelemek adına yeni tartışmalara yol açabilir.