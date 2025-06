WhatsApp’a Gelen Yeni Özellik Panik Yarattı: Mesajlaşmalar Artık İfşa Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meta'nın kısa süre önce duyurduğu ve WhatsApp'a reklam entegresini içeren yeni planı, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Şirket her ne kadar kişisel mesajların reklam hedeflemesinde kullanılmayacağını savunsa da, uzmanlara göre durum göründüğünden daha ciddi olabilir.

REKLAMLAR "GÜNCELLEMELER" SEKMESİ ALTINDA GÖRÜNECEK

Meta, reklamların yalnızca “Güncellemeler” sekmesinde, yani Kanallar ve Durumlar bölümünde gösterileceğini belirtiyor. Ancak bu gelişme, yıllardır mahremiyet odaklı bir platform olarak bilinen WhatsApp’ta büyük bir dönüşümün başlangıcı olarak görülüyor. Özellikle gizlilik uzmanları, bu adımın kullanıcı deneyimini ve güvenlik algısını sarsabileceğini düşünüyor.

"MESAJLAR SANDIĞINIZ KADAR GİZLİ OLMAYABİLİR"

NordVPN Teknoloji Yöneticisi Marijus Briedis, bu gelişmenin yalnızca reklam meselesi olmadığını, daha büyük bir mahremiyet sorunu anlamına geldiğini vurguladı. Briedis, "Özel mesaj alanları gözetlenebilir ve ticarileştirilmiş dijital alanlara dönüşüyor. Mesajlarınız sandığınız kadar gizli olmayabilir" sözleriyle kullanıcıları uyardı.

META: UÇTAN UCA ŞİFRELEME DEVAM EDİYOR

Meta, kullanıcıların bireysel mesajlarının hala uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve kimsenin bu içeriklere erişemeyeceğini açıklıyor. Ancak reklamların kişiselleştirilmesi için konum bilgisi, kullanılan dil, takip edilen kanallar ve kullanıcı etkileşimleri gibi birçok verinin analiz edileceği de açıkça ifade ediliyor.

"REKLAM VARSA, DAHA FAZLA VERİ TOPLANACAKTIR"

Gizlilik uzmanı Luiza Jarovsky ise, reklamın var olduğu bir sistemde daha fazla kullanıcı verisinin toplanmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Jarovsky, WhatsApp gibi mahremiyet vaadiyle öne çıkan bir platformda reklam gösterilmesini "sağduyuya aykırı" olarak nitelendiriyor ve kullanıcıların “ürpertici” bulabileceği reklam içeriklerinin yaygınlaşabileceğini öne sürüyor.

RESMİ ŞİKAYET DOSYASI HAZIRLANIYOR

Avusturya merkezli dijital haklar örgütü Noyb (None of Your Business) ise Meta’nın bu yeni reklam uygulamasının, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) aykırı olabileceğini belirtiyor. Kuruluş, Meta'ya karşı resmi bir şikayet dosyası hazırlığında olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi