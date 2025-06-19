WhatsApp’a Gelen Yeni Özellik Panik Yarattı: Mesajlaşmalar Artık İfşa Olacak

WhatsApp’ta reklam dönemi resmen başlıyor. Meta’nın yeni planı, özel mesajlara dokunulmayacağını söylese de uzmanlar, "Mesajlarınız sandığınız kadar gizli olmayabilir" diyerek milyonlarca kullanıcıyı uyardı.

WhatsApp’a Gelen Yeni Özellik Panik Yarattı: Mesajlaşmalar Artık İfşa Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meta'nın kısa süre önce duyurduğu ve WhatsApp'a reklam entegresini içeren yeni planı, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Şirket her ne kadar kişisel mesajların reklam hedeflemesinde kullanılmayacağını savunsa da, uzmanlara göre durum göründüğünden daha ciddi olabilir.

REKLAMLAR "GÜNCELLEMELER" SEKMESİ ALTINDA GÖRÜNECEK

Meta, reklamların yalnızca “Güncellemeler” sekmesinde, yani Kanallar ve Durumlar bölümünde gösterileceğini belirtiyor. Ancak bu gelişme, yıllardır mahremiyet odaklı bir platform olarak bilinen WhatsApp’ta büyük bir dönüşümün başlangıcı olarak görülüyor. Özellikle gizlilik uzmanları, bu adımın kullanıcı deneyimini ve güvenlik algısını sarsabileceğini düşünüyor.

"MESAJLAR SANDIĞINIZ KADAR GİZLİ OLMAYABİLİR"

NordVPN Teknoloji Yöneticisi Marijus Briedis, bu gelişmenin yalnızca reklam meselesi olmadığını, daha büyük bir mahremiyet sorunu anlamına geldiğini vurguladı. Briedis, "Özel mesaj alanları gözetlenebilir ve ticarileştirilmiş dijital alanlara dönüşüyor. Mesajlarınız sandığınız kadar gizli olmayabilir" sözleriyle kullanıcıları uyardı.

WhatsApp’a Gelen Yeni Özellik Panik Yarattı: Mesajlaşmalar Artık İfşa Olacak - Resim : 1

META: UÇTAN UCA ŞİFRELEME DEVAM EDİYOR

Meta, kullanıcıların bireysel mesajlarının hala uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve kimsenin bu içeriklere erişemeyeceğini açıklıyor. Ancak reklamların kişiselleştirilmesi için konum bilgisi, kullanılan dil, takip edilen kanallar ve kullanıcı etkileşimleri gibi birçok verinin analiz edileceği de açıkça ifade ediliyor.

"REKLAM VARSA, DAHA FAZLA VERİ TOPLANACAKTIR"

Gizlilik uzmanı Luiza Jarovsky ise, reklamın var olduğu bir sistemde daha fazla kullanıcı verisinin toplanmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Jarovsky, WhatsApp gibi mahremiyet vaadiyle öne çıkan bir platformda reklam gösterilmesini "sağduyuya aykırı" olarak nitelendiriyor ve kullanıcıların “ürpertici” bulabileceği reklam içeriklerinin yaygınlaşabileceğini öne sürüyor.

RESMİ ŞİKAYET DOSYASI HAZIRLANIYOR

Avusturya merkezli dijital haklar örgütü Noyb (None of Your Business) ise Meta’nın bu yeni reklam uygulamasının, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) aykırı olabileceğini belirtiyor. Kuruluş, Meta'ya karşı resmi bir şikayet dosyası hazırlığında olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
WhatsApp
Türkiye Menşeli Fıstık Kremasında Salmonella Alarmı: ABD'de Ürünler Geri Çağrılıyor Türkiye Menşeli Fıstık Kremasında Salmonella Alarmı: ABD'de Ürünler Geri Çağrılıyor
Bursa'da Orman Yangını: Saatler Sonra Söndürüldü Bursa'da Orman Yangını: Saatler Sonra Söndürüldü
Türkiye’nin Sessiz Krizi! ‘NEET Gençlik’ Artıyor Türkiye’nin Sessiz Krizi! ‘NEET Gençlik’ Artıyor
Fıçının İçine Düşse de Asla Sarhoş Olmayan Burçlar Açıklandı Fıçının İçine Düşse de Asla Sarhoş Olmayan Burçlar Açıklandı
Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti Bugün Yaşanacak Ayrılıkların 3 İşareti
Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün Ne Sararma Kalıyor ne Koku: Yorgan Yıkarken 2 Avuç Ekleyin Farkı Görün
ÇOK OKUNANLAR
Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı Emekli Maaşında Büyük Rötar: Bir Bu Eksikti! SGK Uzmanı 'Üzgünüm' Diyerek Açıkladı
TEMU'dan Bomba Türkiye Kararı! Siparişlerde 1 Ay Beklemeye Son, 1 Günde Teslimat Yapılacak TEMU'dan Türkiye İçin 1 Günde Teslimat Kararı
Teknoloji Devi Binlerce Çalışanına Karşılık Yapay Zekayı Seçti Teknoloji Devi Çalışan Yerine Yapay Zekayı Seçti
Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği Skoda'dan Faizsiz Dev SUV Kampanyası: Aylık 16 Bin Lira Ödeme Seçeneği