WhatsApp 1 Ocak'ta Bu Telefonlarda Çalışmayacak: Şimdiden Geçmiş Olsun

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yıla girerken bazı kullanıcıları üzecek bir karar aldı. Meta, 1 Ocak 2025 itibariyle belirli eski model telefonlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, milyonlarca kullanıcının WhatsApp'a veda etmesine neden olacak.

Kaynak: Haber Merkezi