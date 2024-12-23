WhatsApp 1 Ocak'ta Bu Telefonlarda Çalışmayacak: Şimdiden Geçmiş Olsun
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak 2025 itibariyle belirli eski model telefonlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yıla girerken bazı kullanıcıları üzecek bir karar aldı. Meta, 1 Ocak 2025 itibariyle belirli eski model telefonlara olan desteğini sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, milyonlarca kullanıcının WhatsApp'a veda etmesine neden olacak.
Kaynak: Haber Merkezi