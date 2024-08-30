Vücutta Ödem Toplayıp, Kilo Almanıza Neden Oluyor: Ekmekle Birlikte Tüketmemeniz Gereken 6 Yiyecek

Tarih boyunca insanlar için en önemli besin olan ekmek, bugün de en çok tüketilen yiyeceklerin başında yer alıyor.



Doyurucu ve kolaylıkla erişilebilir olması nedeniyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen ekmek, sağlığımız içinse oldukça tehlikeli. Birçok diyetisyen, ekmek tüketmenin kilo alımına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu uyarısında bulunurken, bu tehlike bazı gıdaların ekmekle birlikte tüketilmesi halinde katlanarak artıyor.



ASLA EKMEKLE BİRLİKTE TÜKETMEMENİZ GEREKEN 6 GIDA



Toplumun büyük bölümü, hemen hemen her yemeği ekmekle birlikte tüketmeyi tercih ediyor. Diyetisyenler, beyaz, çavdar ya da kepek fark etmeksizin tüm ekmek türleri için birlikte tüketilmemesi gereken yiyeceklerin listesini yayınladı.