Vücudu Vitamin Bombasına Çeviriyor: Magnezyum İhtiyacının Tamamını Bu Besin Karşılıyor!

Bazı besinler, magnezyumun en zengin birikimine sahip ve magnezyumun vücudun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olduğu biliniyor. Peki magnezyum alımınızı artırmak için beslenme listenize ekleyebileceğiniz o gıdalar neler? İşte ayrıntılar....

MAGNEZYUMUN FAYDALARI NELER?

Vücudun enerji tüketimi, sinirsel iletimler ve kas kasılmaları açısından yeterli seviyede magnezyuma ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda kemik sağlığının korunmasında ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde de önemli bir rol oynar. Magnezyumun az seviyede olması kas kramplarına, kalp ritminde düzensizliğe ve yorgunluğa sebebiyet verebilir. Uzun vadede yetersizlik, osteoporoz, hipertansiyon ve tip 2 diyabet riskini artırabilir. Ayrıca, magnezyumun uyku kalitesini iyileştirdiği ve kaygıyı azaltma potansiyeli bulunduğu da araştırmalarla ortaya konmuştur.

MAGNEZYUM İHTİYACI CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİYOR

Magnezyum ihtiyacı, yaş ve cinsiyete göre değişir. Yetişkin erkekler için günlük önerilen miktar yaklaşık 400-420 miligram, kadınlar için ise 310-360 miligramdır. Besinlerden yeterli magnezyum almak mümkündür; bu nedenle takviye yerine zengin kaynakları tercih etmek daha sağlıklıdır.