Vücuda Enerji Depolayıp, Yorgunluğu Götürüyor: Canan Karatay "Sabah Akşam İçin" Diyerek Uyardı
Sağlıklı beslenmeye yönelik tavsiyeleri ile gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sabah uyanmakta güçlük çeken ve gün boyunca yorgun hissedenler için önemli bir uyarıda bulundu. Karatay, bu duruma çözüm için bol bol tereyağı tüketilmesini belirtirken, bir de içecek tavsiyesinde bulundu.
Kronik halsizlik ve yorgunluk durumu günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemleri arasında geliyor. Bu durum bazı şartlar altında mental sorunlardan kaynaklanırken, bazı durumlarda ise fiziksel ihtiyaçlara yanıt verilmemesinin bir sonucu olmakta.
SABAHLARI DİNÇ VE ENERJİK KALKMAK İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETMELİSİNİZ
Beslenme üzerine verdiği tavsiyeler ve diyet listeleri ile gündemden düşmeyen İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı yeni açıklamalarla yine gündem oldu. Uzman isim, sağlıklı beslenmek için sık sık tüketilmesi gereken bir besin ve içecek tavsiyesinde bulundu.
Vücutta doping etkisi yaratan ve gün boyunca enerjik görünmeyi sağlayan besinler arasında ilk sırada tereyağı geliyor. Ancak Karatay, bu tavsiyesinde tereyağının mutlaka köy usulü hazırlanmış olması gerektiğini ve marketlerde satılan paketlenmiş tereyağlarından uzak durulmasının şart olduğunu belirtmekte.
Tereyağının dışında Türkiye'de sıklıkla tüketilen bir içeceğin de doğru tüketilmesi halinde insanlara enerji vereceğini belirten Karatay, bu formüle uyanların çok daha hayat dolu olacağını söyledi.
BOL BOL ÇAY İÇMELİSİNİZ AMA...
Karatay, sağlıklı bir beslenme için gün içerisinde bol bol çay içilmesini de tavsiye ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum."