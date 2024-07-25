Vücuda Enerji Depolayıp, Yorgunluğu Götürüyor: Canan Karatay "Sabah Akşam İçin" Diyerek Uyardı

Kronik halsizlik ve yorgunluk durumu günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemleri arasında geliyor. Bu durum bazı şartlar altında mental sorunlardan kaynaklanırken, bazı durumlarda ise fiziksel ihtiyaçlara yanıt verilmemesinin bir sonucu olmakta.



SABAHLARI DİNÇ VE ENERJİK KALKMAK İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETMELİSİNİZ



Beslenme üzerine verdiği tavsiyeler ve diyet listeleri ile gündemden düşmeyen İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı yeni açıklamalarla yine gündem oldu. Uzman isim, sağlıklı beslenmek için sık sık tüketilmesi gereken bir besin ve içecek tavsiyesinde bulundu.