VPN Kullananlar Dikkat! Google Düğmeye Bastı: Yeni Dönem Başlıyor

ONAY ROZETİ ALMANIN ŞARTLARI NELER?

Google Play Store’da VPN uygulamalarının onay rozeti alabilmesi için şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

Mobil Uygulama Güvenlik Değerlendirmesi (MASA) Seviye 2 doğrulamasını tamamlamak

En az 10.000 indirme ve 250 kullanıcı yorumu almak

Play Store’da en az 90 gün boyunca yayınlanmış olmak

Geliştiricinin, kullanıcı verilerinin nasıl toplandığına dair şeffaf bilgi sunması ve bağımsız güvenlik incelemelerine katılmayı kabul etmesi

Google, bu kriterlerin rozet alma şansını artırdığını ancak değerlendirme sürecinde başka faktörlerin de göz önüne alındığını belirtiyor. Yeni sistemle birlikte, kullanıcıların veri güvenliği daha iyi korunacak ve güvenilir VPN seçimleri daha kolay hale gelecek.