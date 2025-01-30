VPN Kullananlar Dikkat! Google Düğmeye Bastı: Yeni Dönem Başlıyor
Google, Play Store'da yer alan VPN uygulamalarına yönelik yeni bir güvenlik adımı atıyor. Artık belirlenen kriterleri karşılamayan ücretsiz VPN hizmetleri mağazada yer alamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
VPN uygulamaları, Play Store’da en çok indirilen hizmetler arasında yer alıyor. Ücretsiz olanlar milyonlarca kez indirildiği için kullanıcılar güvenilir olanları seçmekte zorlanabiliyor. Google, bu durumu göz önünde bulundurarak VPN uygulamalarının güvenlik ve gizlilik açısından doğrulanmasını sağlayacak yeni bir sistem getiriyor.
ONAY ROZETİ GELİYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte, güvenilir VPN uygulamalarının yanında onay rozeti bulunacak. Bu rozet, uygulamanın Google’ın belirlediği güvenlik standartlarını karşıladığını gösterecek ve kullanıcılara güvenilir bir seçim yapmaları konusunda rehberlik edecek.
ONAY ROZETİ ALMANIN ŞARTLARI NELER?
Google Play Store’da VPN uygulamalarının onay rozeti alabilmesi için şu kriterleri karşılaması gerekiyor:
Mobil Uygulama Güvenlik Değerlendirmesi (MASA) Seviye 2 doğrulamasını tamamlamak
En az 10.000 indirme ve 250 kullanıcı yorumu almak
Play Store’da en az 90 gün boyunca yayınlanmış olmak
Geliştiricinin, kullanıcı verilerinin nasıl toplandığına dair şeffaf bilgi sunması ve bağımsız güvenlik incelemelerine katılmayı kabul etmesi
Google, bu kriterlerin rozet alma şansını artırdığını ancak değerlendirme sürecinde başka faktörlerin de göz önüne alındığını belirtiyor. Yeni sistemle birlikte, kullanıcıların veri güvenliği daha iyi korunacak ve güvenilir VPN seçimleri daha kolay hale gelecek.