Vitamin Takviyelerindeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Uzmanlar Bile İnanamadı! Sakın İçmeyin

İLAÇLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, 47 farklı doğum öncesi vitaminini incelediğinde şok edici sonuçlarla karşılaştılar. Ürünlerin çoğunda etikette belirtilenlerden çok daha fazla kadmiyum, arsenik ve kurşun gibi ağır metaller tespit edildi. Bazı ürünlerde ise etikette yer alan bazı vitaminlerin eksik olduğu görüldü. Bu durum, anne adaylarının güvenerek tükettikleri bu takviyelerin aslında bebeklerinin sağlığı için büyük bir risk taşıdığını gösteriyor.