Vitamin Takviyelerindeki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Uzmanlar Bile İnanamadı! Sakın İçmeyin
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre, vitamin takviyelerindeki korkunç gerçek ortaya çıktı. Araştırmacılar, 47 farklı doğum öncesi vitaminini incelediğinde şok edici sonuçlarla karşılaştılar.
Kaynak: Haber Merkezi
Hamilelik sürecinde anne adaylarının vazgeçilmezi olan doğum öncesi vitaminlerin, bebeklerin sağlığı için beklenmedik bir tehdit oluşturduğu ortaya çıktı. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çarpıcı bir araştırma, bu vitaminlerde yüksek miktarda zararlı ağır metal bulunduğunu ve bu durumun bebeklerde otizmden kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.
İLAÇLARDAKİ GİZLİ TEHLİKE ORTAYA ÇIKTI
Araştırmacılar, 47 farklı doğum öncesi vitaminini incelediğinde şok edici sonuçlarla karşılaştılar. Ürünlerin çoğunda etikette belirtilenlerden çok daha fazla kadmiyum, arsenik ve kurşun gibi ağır metaller tespit edildi. Bazı ürünlerde ise etikette yer alan bazı vitaminlerin eksik olduğu görüldü. Bu durum, anne adaylarının güvenerek tükettikleri bu takviyelerin aslında bebeklerinin sağlığı için büyük bir risk taşıdığını gösteriyor.
OTİZM RİSKİ ARTIYOR, KANSER YAPIYOR
Ağır metallerin bebekler üzerindeki etkileri oldukça ciddi. Yüksek kadmiyum seviyeleri, çocuklarda otizm riskini artırırken, böbrek hasarı, kemik kırılganlığı ve çeşitli kanser türlerine de yol açabiliyor. Kurşun ise beyin, böbrek ve üreme sistemi üzerinde kalıcı hasarlara neden olarak, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve gelişimsel gecikmelere yol açabiliyor. Arsenik de düşük dozlarda bile uzun vadede kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
ETİKETLERE İNANMAYIN
Araştırma ayrıca, doğum öncesi vitamin etiketlerindeki bilgilerin de güvenilir olmadığını ortaya koydu. Birçok üründe kolin ve iyot miktarları doğru belirtilmezken, bazı ürünlerde ise bu vitaminler tamamen eksikti. Aşırı kolin alımı, düşük tansiyon ve karaciğer hasarına neden olabilirken, iyot eksikliği ise tiroid bezinde sorunlara yol açabilir.