Vişne Reçeli Bu Yöntemle Asla Şekerlenmiyor: Ev Kadınları Gizli Sırrını Açıkladı

Vişne reçelinin şekerlenip kıvamını kaybetmesi, evde yapılan reçel sevenlerin sıkça karşılaştığı bir sorundur. Ancak, Kütahyalı ev hanımları, yılların deneyimiyle geliştirdikleri özel yöntem sayesinde bu sorunu kolayca aşmanın yollarını keşfetti. İşte şekerlenmeyen ve ideal kıvamda vişne reçeli yapmanın sırları...

ŞEKERLENME YAPMAYACAK VİŞNE REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kg vişne (çekirdekleri çıkarılmış, yaklaşık 700 gram)

500 gram toz şeker

Yarım limonun suyu

Bir tutam limon tuzu

Yapılışı:

Öncelikle vişneleri iyice yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Vişneleri bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Tencereyi kısık ateşte kaynatmaya başlayın. Vişneler suyunu bırakacak ve şeker eriyecektir. Reçeliniz kıvam almaya başladığında yarım limonun suyunu ekleyin. Bu, şekerlenmeyi önleyecek ve reçelin lezzetini artıracaktır. Birkaç dakika daha kaynatın. Tencereyi kısık ateşte yaklaşık 45-50 dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Bu süreçte reçel kıvamını alacaktır.

Reçeli kaynatırken ara sıra karıştırın ve oluşan köpükleri alın. İstediğiniz kıvama ulaştığında ocaktan alın ve sıcakken temiz kavanozlara doldurun. Kavanozların ağızlarını temiz bir bezle silin ve kapaklarını sıkıca kapatın. Kavanozları ters çevirip soğumaya bırakın.

Püf Noktaları:

Reçeli pişirirken tencerenin dibine yapışmaması için sürekli karıştırmayı unutmayın. Kapatmadan kaynatmak, reçelin daha koyu ve güzel bir renge kavuşmasını sağlar. Kıvam kontrolü için bir kaşıkla reçeli alın ve soğumaya bırakın; eğer kıvam alıyorsa kavanozlara aktarabilirsiniz. Kavanozların ağızlarını temizlemek, kapakların daha iyi kapanmasını sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi