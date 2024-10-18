Vişne Kompostosunu Sakın Böyle Yapmayın: İçeni Anında Zehirliyor

Vişne çekirdekleri, amigdalin adı verilen bir bileşen içeriyor ve bu bileşen, mide asidiyle temas ettiğinde hidrosiyanik asit üretebiliyor. Bu asidin, kompostonun uzun süre saklanması durumunda zehirli hale gelme potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle, vişne kompostosunun çekirdekleri çıkarılmadan bir yıldan fazla saklanmaması gerektiği vurgulanıyor.