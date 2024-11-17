Vietnam'dan Türkiye'ye Dünyanın En Büyük Meyvesini Getirdi: Kimse Yetişmez Dedi, Taleplere Yetişemiyor
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Tunahan Soylu, 5 yıl önce Vietnam’dan getirdiği dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit’i yetiştirmeyi başardı. Soylu, bu yıl ikinci hasadını gerçekleştirdi ve sınırlı üretim nedeniyle artan talebe yetişemediklerini belirtti.
Kaynak: DHA
Alanya’nın Uğrak Mahallesi'ndeki bahçesinde tropikal iklime özgü bu meyveyi yetiştiren Soylu, şimdiye kadar elde ettiği en büyük jackfruit’in 6,5 kilogram olduğunu söyledi. Bilimsel adı Artocarpus heterophyllus olan bu meyve, ağaçta yetişen en büyük meyve olma özelliğiyle dikkat çekiyor ve olgunlaştığında 40-50 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.
ARAŞTIRMALARLA BAŞLAYAN MACERA
Jackfruit’in Hindistan, Bangladeş ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin nemli ve sıcak ikliminde doğal olarak yetiştiğini öğrenen Soylu, Türkiye’de bu meyveyi yetiştirip yetiştiremeyeceğini merak etti. Beş yıl önce Vietnam’dan getirttiği çekirdekleri Alanya’daki bahçesine eken Soylu, üç yıl süren bekleyişin ardından ilk hasadını geçen yıl yaptı.
ZORLU ŞARTLARDA ÜRETİM
Soylu, tropikal iklim bitkilerinin Türkiye’de yetişmesinin zorluğuna dikkat çekerek, “Alanya’nın don görmeyen ve iklim açısından elverişli bölgelerinde bu bitkiyi yetiştirmeyi başardık. Ancak ilk dikim yılındaki don olayı, ağacın yapraklarının yanmasına neden oldu” dedi.
TALEP ARTIYOR, ÜRETİM YETERSİZ
Soylu, jackfruit’in Türkiye’de sınırlı sayıda üretilmesi nedeniyle fiyatının yüksek olduğunu ve kilosunun 600 TL’ye kadar alıcı bulduğunu belirtti. Meyvenin farklı tüketim alanları olduğunu aktaran Soylu, olgunlaşmadan önce vegan mutfaklarında et alternatifi olarak kullanıldığını, olgunlaştığında ise kendine has bir koku yaydığını söyledi.
ALANYA ZİRAAT ODASI’NDAN DESTEK
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise jackfruit’in Alanya’daki adaptasyon sürecini yakından izlediklerini belirterek, “Bu meyve, denize yakın ve rakımı 100 metreyi aşmayan alanlarda yetişebiliyor. Verim için ortalama 4 yaşında meyve vermeye başlıyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük alanlarda üretim için çalışmalar yapacağız” dedi.
Jackfruit’in Türkiye’de tropikal meyve üretimine farklı bir soluk getirdiğini söyleyen Göktepe, bu girişimin tarıma yeni fırsatlar sunabileceğini vurguladı.