Vietnam'dan Türkiye'ye Dünyanın En Büyük Meyvesini Getirdi: Kimse Yetişmez Dedi, Taleplere Yetişemiyor

ZORLU ŞARTLARDA ÜRETİM

Soylu, tropikal iklim bitkilerinin Türkiye’de yetişmesinin zorluğuna dikkat çekerek, “Alanya’nın don görmeyen ve iklim açısından elverişli bölgelerinde bu bitkiyi yetiştirmeyi başardık. Ancak ilk dikim yılındaki don olayı, ağacın yapraklarının yanmasına neden oldu” dedi.

TALEP ARTIYOR, ÜRETİM YETERSİZ

Soylu, jackfruit’in Türkiye’de sınırlı sayıda üretilmesi nedeniyle fiyatının yüksek olduğunu ve kilosunun 600 TL’ye kadar alıcı bulduğunu belirtti. Meyvenin farklı tüketim alanları olduğunu aktaran Soylu, olgunlaşmadan önce vegan mutfaklarında et alternatifi olarak kullanıldığını, olgunlaştığında ise kendine has bir koku yaydığını söyledi.