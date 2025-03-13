Veterinerden Aldığı Tavsiye hayatını Değiştirdi! Kuzu Sayısını İki Katına Çıkardı

İKİZ, ÜÇÜZ VE DÖRDÜZ KUZU ORANI ARTIYOR

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ateş, 10 yıl önce veterinerin önerisiyle süngerleme yöntemine başladığını ve ilk doğumda yüzde 50 oranında ikiz, üçüz ya da dördüz kuzu elde ettiklerini ifade etti. Yılda iki kez kuzu alma yöntemiyle verimin artırıldığını kaydeden Ateş, “Uygulamadan çok memnunum. Hayvan sayısı arttı ve sonuçlar çok başarılı oldu.” dedi.

MEVSİM DIŞI KUZULAMAYI SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bingöl, süngerleme yönteminin zararsız olduğunu ve temel amacının koyunlarda kızgınlık dönemi toplulaştırmak ve mevsim dışı kuzulama sağlamayı hedeflemek olduğunu açıkladı. Bu yöntemle yılda iki kez kuzulama yapılabileceğini belirten Bingöl, "Hayvanlarda çoğul doğumu artırarak, aynı yaşta ve aynı canlı ağırlığa sahip kuzular elde edilebiliyor. Bu da pazarlama açısından üreticiye avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

UYGULAMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ise, aşılama, küpeleme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Karahan, “Çiftçimize verimli uygulamaları tavsiye ediyoruz. Bu tür modern tekniklerin kullanıldığı mahallemizde, bir yılda iki kuzu elde edilmesi ve ikizlik oranının artırılması örnek bir uygulama olarak devam ediyor. İl genelinde bu yöntemin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.