Veterinerden Aldığı Tavsiye hayatını Değiştirdi! Kuzu Sayısını İki Katına Çıkardı
Van’ın İpekyolu ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Veysi Ateş, veteriner tavsiyesiyle uyguladığı süngerleme yöntemiyle kuzu sayısını artırmayı başardı.
Kaynak: AA
Van’ın İpekyolu ilçesinin Yukarı Güneyce Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılığı yapan 35 yaşındaki Veysi Ateş, 10 yıl önce veterinerin önerisiyle koyunlarına süngerleme yöntemini uygulamaya başladı. Süngerleme, üreme döngüsünün kontrol altına alınması için kullanılan hormonal bir yöntem olarak dikkat çekiyor.
YILDA İKİ KEZ GEBE KALMA MÜMKÜN OLDU
Bu yöntem sayesinde koyunlar, yılda iki kez gebe kalmaya başladı. Rahimlerine yerleştirilen özel süngerler ile üreme döngüsü kontrol altına alınan koyunların sayısı hızla arttı.
YILDA ORTALAMA 600 KUZU ELDE EDİLİYOR
Ateş, yazın yaylada, kışın ise ağılda baktığı 300 koyununda süngerleme yöntemini uygulayarak yılda ortalama 600 kuzu elde ettiğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yılın belli dönemlerinde çiftçileri ziyaret ederek hayvanlarının sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.
İKİZ, ÜÇÜZ VE DÖRDÜZ KUZU ORANI ARTIYOR
Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ateş, 10 yıl önce veterinerin önerisiyle süngerleme yöntemine başladığını ve ilk doğumda yüzde 50 oranında ikiz, üçüz ya da dördüz kuzu elde ettiklerini ifade etti. Yılda iki kez kuzu alma yöntemiyle verimin artırıldığını kaydeden Ateş, “Uygulamadan çok memnunum. Hayvan sayısı arttı ve sonuçlar çok başarılı oldu.” dedi.
MEVSİM DIŞI KUZULAMAYI SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bingöl, süngerleme yönteminin zararsız olduğunu ve temel amacının koyunlarda kızgınlık dönemi toplulaştırmak ve mevsim dışı kuzulama sağlamayı hedeflemek olduğunu açıkladı. Bu yöntemle yılda iki kez kuzulama yapılabileceğini belirten Bingöl, "Hayvanlarda çoğul doğumu artırarak, aynı yaşta ve aynı canlı ağırlığa sahip kuzular elde edilebiliyor. Bu da pazarlama açısından üreticiye avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.
UYGULAMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ise, aşılama, küpeleme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Karahan, “Çiftçimize verimli uygulamaları tavsiye ediyoruz. Bu tür modern tekniklerin kullanıldığı mahallemizde, bir yılda iki kuzu elde edilmesi ve ikizlik oranının artırılması örnek bir uygulama olarak devam ediyor. İl genelinde bu yöntemin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.