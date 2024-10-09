Varise, Topuk Çatlaklarına ve Ağız Kokusuna Birebir Çare: Bir Damlası Bile Yetiyor

AĞIZ KOKUSUNA ETKİLİ ÇÖZÜM

Ağız kokusunu gidermek amacıyla bir kaşık elma sirkesi ve yarım bardak su karışımıyla yapılacak gargaranın, özellikle sabah saatlerinde yaşanan kötü kokuyu engellediği belirtiliyor.

TOPUK ÇATLAKLARINI İYİLEŞTİRİYOR

Ayaklardaki sertleşme ve çatlakların önüne geçmek için ayakların sirke eklenmiş su içinde bekletilmesi öneriliyor. Bu uygulama, topuklardaki çatlakların yumuşamasına ve cildin pürüzsüz hale gelmesine yardımcı oluyor.

VARİSLİ BÖLGELERİ RAHATLATIYOR

Varis sorunu yaşayanlar için sirkenin rahatlatıcı bir etkisi olduğu ifade ediliyor. Varisli bölgeye uygulanacak elma sirkesi tedavisinin, gün sonunda yaşanan ağrıları hafifletici bir etkisi olabileceği belirtiliyor.