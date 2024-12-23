Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar

Hangi Ay Uzun Yaşamla Bağlantılı?

Yapılan araştırmalar, özellikle Ekim ve Kasım aylarında doğan bireylerin diğer aylarda doğanlara kıyasla daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumun nedenleri arasında hamilelik dönemi boyunca annenin maruz kaldığı mevsimsel etkiler, güneş ışığına bağlı D vitamini seviyeleri ve doğum sonrası çevresel faktörler yer alıyor.

Örneğin, Ekim ve Kasım aylarında doğan bireylerin, bebeklik dönemlerinde enfeksiyonlara karşı daha dirençli oldukları ve bağışıklık sistemlerinin daha güçlü geliştiği düşünülüyor. Ayrıca, bu aylarda doğanların ilerleyen yaşlarda kronik hastalıklara yakalanma oranlarının daha düşük olduğu da belirtiliyor.