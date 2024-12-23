Uzun Yaşayan İnsanların Doğduğu Ay! 100 Yaşını Görebiliyorlar
Uzun ömürlü insanların doğduğu ay belli oldu:
Uzun yaşamın sırları, bilim insanlarının yıllardır üzerinde çalıştığı önemli bir konu olmuştur. Sağlıklı bir yaşam tarzı, genetik faktörler ve çevresel koşulların uzun ömür üzerindeki etkisi defalarca incelenmiştir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, doğum ayının da uzun yaşam süresi üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyuyor. Peki, hangi ayda doğanlar 100 yaşını görme ihtimaline daha yakın?
Bilim insanları, farklı coğrafyalardan elde edilen geniş çaplı veri setlerini analiz ederek doğum ayı ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmalara göre, belirli aylarda doğan bireylerin daha uzun yaşama eğiliminde olduğu gözlemlendi. Bu bulgular, genetik faktörlerin yanı sıra doğumun gerçekleştiği mevsimsel koşulların da bireyin sağlığı üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.
Hangi Ay Uzun Yaşamla Bağlantılı?
Yapılan araştırmalar, özellikle Ekim ve Kasım aylarında doğan bireylerin diğer aylarda doğanlara kıyasla daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumun nedenleri arasında hamilelik dönemi boyunca annenin maruz kaldığı mevsimsel etkiler, güneş ışığına bağlı D vitamini seviyeleri ve doğum sonrası çevresel faktörler yer alıyor.
Örneğin, Ekim ve Kasım aylarında doğan bireylerin, bebeklik dönemlerinde enfeksiyonlara karşı daha dirençli oldukları ve bağışıklık sistemlerinin daha güçlü geliştiği düşünülüyor. Ayrıca, bu aylarda doğanların ilerleyen yaşlarda kronik hastalıklara yakalanma oranlarının daha düşük olduğu da belirtiliyor.