Uzun Ömrünün Sırrı Ortaya Çıktı: Japonlar ve Çinliler Bunu Tüketiyormuş

KEYİF ALARAK TÜKETİN

Yavaş ve Bilinçli Beslenme Dr. Aggarwal, yemek yeme alışkanlıklarının sadece ne yediğiniz değil, nasıl yediğinizle de ilgili olduğunu belirtiyor. Yemeklerin aceleyle değil, sakin ve keyif alarak tüketilmesi gerektiğini söyleyen Aggarwal, bu yaklaşımın aşırı yeme riskini azaltarak sağlığı koruduğunu ifade ediyor.

MUCİZEVİ İLAÇ

Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam Uzmanlar, egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen bir "mucize ilaç" olduğunu vurguluyor. Amerikalılar için önerilen haftalık en az 150 dakikalık orta yoğunlukta egzersiz, kas güçlendirme aktiviteleriyle birlikte yapılmalı. Aggarwal, düzenli egzersiz yapamayanlar için günlük yaşamda daha fazla hareket etmeyi öneriyor; örneğin, merdiven kullanmak veya yürüyüşe çıkmak.