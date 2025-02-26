Uzmanlardan Kritik Uyarı Geldi: Elleriniz ve Ayaklarınız Hiç Isınmıyorsa Aman Dikkat!
Özellikle kış aylarında birçok kişinin yaşadığı soğuk el ve ayak problemi, sadece hava sıcaklığına bağlı olmayabilir. Uzmanlar, bu durumun altında yatan farklı sağlık sorunlarına işaret ederek, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Vücudun oksijen taşıma görevini üstlenen hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan önemli bir proteindir. Eğer hemoglobin seviyeniz düşükse, el ve ayaklarınıza yeterince oksijen ulaşmaz ve bu da dolaşım sisteminin zayıflamasına neden olur. Sonuç olarak, uzuvlarınız sürekli soğuk hissedilebilir.
Uzmanlar, sık sık soğuk el ve ayak problemi yaşayan kişilerin mutlaka kan testi yaptırarak hemoglobin seviyelerini kontrol ettirmeleri gerektiğini söylüyor. Düşük seviyelerde, beslenme düzeninin değiştirilmesi veya doktor kontrolünde takviye alınması öneriliyor.
HORMON DENGESİZLİKLERİ DE ETKİLİ OLABİLİR
Soğuk ekstremitelerin bir diğer sebebi ise tiroid bezinin düzensiz çalışması olabilir. Tiroid bezi, metabolizmayı ve vücut sıcaklığını düzenleyen hormonları üretir. Eğer tiroid fonksiyonlarında bir bozukluk varsa, kan dolaşımı da olumsuz etkilenebilir ve bu durum el ile ayaklarda üşüme hissine yol açabilir.
Bu tür belirtiler yaşayan kişilerin bir endokrinoloji uzmanına başvurarak tiroid hormon seviyelerini kontrol ettirmeleri tavsiye ediliyor.
RAYNAUD HASTALIĞINA DİKKAT!
Raynaud hastalığı, kan damarlarının soğuğa veya strese aşırı tepki vermesiyle oluşan bir dolaşım bozukluğudur. Bu hastalık, ellerde ve ayaklarda ani soğuma, uyuşma ve hatta ağrıyla kendini gösterebilir. Bazı vakalarda parmaklarda beyazlama veya morarma bile gözlemlenebilir.
Uzmanlar, Raynaud hastalığının tek başına ortaya çıkabileceği gibi, başka sağlık problemlerinin bir belirtisi olarak da gelişebileceğine dikkat çekiyor. Eğer bu belirtiler sık sık yaşanıyorsa, mutlaka bir doktora danışmak gerekiyor.
SOĞUK EL VE AYAKLARDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Demir açısından zengin besinler tüketin: Kırmızı et, ıspanak, nar ve karabuğday gibi besinler, hemoglobin seviyenizi artırabilir.
Hormon seviyelerinizi takip edin: Tiroid fonksiyonlarınızın düzenli çalıştığından emin olun.
Soğuktan korunun: Kış aylarında eldiven, kalın çorap ve sıcak tutan giysiler giymek önemli.
Stres yönetimini ihmal etmeyin: Meditasyon, yoga ve rahatlama teknikleri ile stres seviyenizi kontrol altında tutun.
UZMANA DANIŞIN
Uzmanlar, soğuk el ve ayakların yalnızca basit bir üşüme problemi olmadığını ve altında ciddi sağlık sorunlarının yatabileceğini vurguluyor. Bu nedenle, belirtileri hafife almadan düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek büyük önem taşıyor.