Uzmanlardan Kritik Uyarı Geldi: Elleriniz ve Ayaklarınız Hiç Isınmıyorsa Aman Dikkat!

Uzmanlar, sık sık soğuk el ve ayak problemi yaşayan kişilerin mutlaka kan testi yaptırarak hemoglobin seviyelerini kontrol ettirmeleri gerektiğini söylüyor. Düşük seviyelerde, beslenme düzeninin değiştirilmesi veya doktor kontrolünde takviye alınması öneriliyor.

HORMON DENGESİZLİKLERİ DE ETKİLİ OLABİLİR

Soğuk ekstremitelerin bir diğer sebebi ise tiroid bezinin düzensiz çalışması olabilir. Tiroid bezi, metabolizmayı ve vücut sıcaklığını düzenleyen hormonları üretir. Eğer tiroid fonksiyonlarında bir bozukluk varsa, kan dolaşımı da olumsuz etkilenebilir ve bu durum el ile ayaklarda üşüme hissine yol açabilir.

Bu tür belirtiler yaşayan kişilerin bir endokrinoloji uzmanına başvurarak tiroid hormon seviyelerini kontrol ettirmeleri tavsiye ediliyor.